Abstand wird unterschritten

Hardheim. Gleich zwei Mal befasste sich der Hardheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mit dem Thema Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Für die Genehmigung des Solarparks in Bretzingen hat das Gremium weitere Schritte in die Wege geleitet. Der Bebauungsplan wurde einstimmig für die zweite Auslage gebilligt. Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan 2030 ergänzt und angepasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für mehr Diskussionen sorgte der geplante Solarpark in Erfeld. „Im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs hat sich nunmehr herausgestellt, dass der im Kriterienkatalog der Gemeinde festgelegte Mindestabstand zur Wohnbebauung nicht eingehalten wird“, führte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker aus. Dieser soll laut Katalog eigentlich mindestens 400 Meter betragen. Der Ortschaftsrat hat im Juli darüber beraten und mit drei Ja- und zwei Nein-Stimmen abgestimmt, dass die Unterschreitung tolerierbar ist.

Der Gemeinderat entschied ähnlich: Mit acht Ja- und sechs Nein-Stimmen toleriert der Gemeinderat die Unterschreitung des Abstands gemäß des Kriterienkatalogs. mg