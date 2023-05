Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schlechter Scherz Abgesägter Maibaum in Dornberg: Was jetzt den Tätern droht

Was als Scherz oder Mutprobe gedacht war, wurde zu einem ernstzunehmenden Unfall: Ein abgesägter Maibaum im Hardheimer Ortsteil Dornberg krachte am Montagmorgen in eine Oberleitung und sorgte für einen Stromausfall. Zudem wurde eine Hauswand beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.