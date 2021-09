„Abenteuer Schule“ hat begonnen

Hardheim. Mit zahlreichen Spenden einher ging am Samstag die in der Erftalhalle vollzogene, in ein würdevolles wie kurzweiliges Programm eingebettete Einschulung der 44 Erstklässler des Walter-Hohmann-Schulverbunds. Während der Förderverein die Trinkflaschen gespendet hatte, stellte die Sparkasse Tauberfranken mit Schreibwaren gefüllte Boxen bereit; ein Gutschein kam von der Volksbank Franken eG, während das Autohaus Spindler (Kreuzwertheim) Warnwesten für die Kinder beisteuerte. Begleitet wurde die trotz Corona-Einschränkungen durchaus ansprechende Feier von Gemeindereferentin Claudia Beger, die einen ökumenischen Gottesdienst gestaltet hatte; die Viertklässler wussten mit ihrem lebendigen Schultheaterstück zu gefallen. Rektor Steven Bundschuh wandte sich mit einer kindgerechten Ansprache über das „Abenteuer Schule“ und die dort wartenden Überraschungen an die Neuankömmlinge. Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Judith Göbel und Verena Behl sowie Stellvertreterin Sarah Pollak erlebten sie sogleich ihre erste Schulstunde. ad

