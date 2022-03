Ab in den „Adler“

Bretzingen. Hildegard Volk hat alle Zeitungsausschnitte über das Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ in Bretzingen aufgehoben. Stolz legt sie das Album mit den Artikeln auf den Tisch und erzählt so manche Anekdote. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es das Gasthaus im Hardheimer Ortsteil, seit 1979 betreibt es die Familie Volk.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem 2017 Senior-Chef Karl-Heinz Volk starb und Frau Hildegard einige Zeit auf einer „Reha“ weilte, war das Gasthaus einige Zeit geschlossen. Doch dann übernahm Sohn Michael die Konzession und „der Adler“, wie er im Volksmund heißt, öffnete wieder – zumindest zeitweise. Das ist den FN leider verborgen geblieben, weshalb wir am 19. Februar in unserer großen „Gastro-Berichterstattung“ fälschlicherweise berichtet hatten, dass der „Schwarze Adler“ geschlossen sei.

Aber: An Freitagen, samstags und sonntags ist geöffnet; zwar nicht mehr mit „voller Speisekarte“, „aber die Leute bekommen schon immer etwas zu essen, wenn sie wollen“, sagt Hildegard Volk – so auch der Mittwochsstammtisch, der alle 14 Tage zugegen ist. Sohn Michael kommt alle zwei Wochen an den Wochenenden. Er hat zwar Koch gelernt, arbeitet aber in einem anderen Beruf. Doch wenn er in Bretzingen ist, gibt es ein mal im Monat Hähnchen. Dazu „veranstaltet“ Hildegard manchmal „Motto-Essen“, so wie bald das „Hasen-Essen“. Im Sommer ist auch der Biergarten wieder geöffnet.Telefonisch kann man sich über die genauen Öffnungszeiten erkundigen. mf

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2