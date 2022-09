7d des BGB im Fernsehen

Buchen. „Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKA, hr) ist das wohl erfolgreichste deutsche Schulquiz. Es startet nun in die 16. Staffel. In der ersten Wochenshow am Freitag, 7. Oktober 10. um 19.30 Uhr bei KiKA kämpfen wieder vier motivierte Schulklassen um den Wochensieg – und eine davon kommt aus Buchen. Es ist die Klasse 7d des Burghardt-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler messen sich mit der Klasse 7d des Gymnasium Mainz-Oberstadt aus Mainz, der Klasse 7b der 62. Oberschule „Friedrich Schiller“ aus Dresden und der Klasse 7d des Salza-Gymnasiums aus Bad Langensalza.

Neben der neuen KiKA-Quiz-App warten tolle Gäste, spannende Spiele und spektakuläre Experimente auf die Schulklassen. Das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell begrüßen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Studio und führen durch die spannenden vier Wochenshows bis zum Superfinale (29. Oktober um 10 Uhr im Ersten). Sie probieren und testen alles aus, sind bei den Experimenten dabei und erklären die wichtigen Zusammenhänge – Edutainment ist ihre Leidenschaft.

Lina und Lucien aus der Klasse 7d vom BG Buchen. © KiKA/Steffen Becker

Studiogast Jana Tenambergen sorgt in der ersten Wochenshow für sportliche Unterhaltung.

Info: Alle Episoden, Zusatzvideos und Livestreams sind abrufbar auf www.diebesteklassedeutschlands.de