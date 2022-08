„65er“ tauschten Erinnerungen aus

Gerichtstetten. Von Helmut Seitz wieder bestens organisiert, traf sich der Jahrgang 1957 aus Gerichtstetten am Samstag am Hotel „Adler“ in Beckstein, um eine Weinberg-Wanderung zu unternehmen. Ziel war die Winzergenossenschaft, wo man die Weinköstlichkeiten aus Beckstein kennenlernte. Beim Abendessen im „Adler“ schwelgte man in vielen schönen Erinnerungen und ließ den Tag gemütlich ausklingen. Am Sonntagmorgen besuchte man einen Gottesdienst in Bretzingen, um anschließend zur „Linde“ nach Pülfringen zu wandern. Auf das Mittagessen folgen Kaffee und Kuchen, bevor das Treffen endete. Nachdem aus gesundheitlichen Gründen einige der ehemaligen Klassenkameraden nicht kommen konnten, freut man sich umso mehr auf ein nächstes Treffen, das bereits in Planung ist. Bild: Wolfgang Weniger

