Hardheim. Er liebt den Radsport, und er liebt Herausforderungen: Frederik Böna hat es schon wieder getan. Er hat sich auf sein Rennrad gesetzt und am „Race Across The Alps“ teilgenommen.

Kein gewöhnliches Radrennen: Das wohl härteste und anspruchsvollste Ein-Tages-Radrennen der Welt sieht 525 Kilometer über 14 000 Höhenmeter und elf Alpenpässe vor. Der Erfolg gibt dem 31-jährigen Hardheimer Recht: Er belegte den vierten Platz im Feld von 30 Teilnehmern. Eine besondere Erfahrung, über die er mit den Fränkischen Nachrichten sprach.

„Ich bin Ende Juni 2019 zum ersten Mal auf das Rennen aufmerksam geworden, als ich in Nauders am Reschenpass war und am Dreiländergiro teilgenommen habe. Am Tag davor habe ich Fahrer ins Ziel kommen sehen und war tief beeindruckt von deren Leistung. Auf die Idee, selbst mitzufahren, kam ich im August: Während ich Paris-Brest-Paris gefahren bin, hat mich die nicht besonders spannende Strecke mit ihrer flachen Landschaftteilweise so genervt, dass ich mich dazu entschlossen habe, am ‘Race across the Alps’ teilzunehmen – sozusagen als Kontrastprogramm“, führt er aus.

Nachdem das Rennen 2020 pandemiebedingt abgesagt wurde, nahm Frederik 2021 erstmals teil und erreichte auf Anhieb den neunten Platz – einen Achtungserfolg, den er nun steigern konnte.

Der vierte Platz bedeutet ihm viel: „Als ich ins Ziel kam, war ich einfach nur unglaublich erleichtert und stolz, es bei den extremen Wetterbedingungen in diesem Jahr überhaupt geschafft zu haben. Dass es dann noch sogar für Platz 4 gereicht hat, macht mich schon ein bisschen stolz“, erklärt er.

Allerdings geht ein solcher Marathon nicht spurlos am Körper vorbei: „Man ist danach ziemlich erschöpft und müde. Nach ein paar Tagen geht es aber wieder. Man muss sich aber natürlich sehr gut auf so ein Rennen vorbereiten und viel trainieren, anders geht es nicht“, lässt er wissen.

Als zusätzliche Hürde kam heuer das Wetter hinzu: Frederik Böna bezeichnet es als „extrem große Herausforderung“. War es nach dem Start in Nauders „noch rund drei Stunden ganz gut“, setzte am Gaviapass ein sehr starkes Unwetter mit Starkregen, Kälte und eisigem Wind ein.

„Die Abfahrt von über 2600 Metern Höhe bei zwei Grad war schrecklich. Bald hat es zwar wieder aufgehört zu regnen, aber am Mortirolo kam das nächste Unwetter. Erst am Berninapass in der Schweiz wurde das Wetter wieder gut, aber die Kälte blieb. Die ganze Nacht über hatte es meistens nur zwischen zwei und vier Grad – das war schon sehr grenzwertig“, führt Frederik Böna aus.

Hart und kräftezehrend

Selbst unter optimalen Bedingungen sei das „Race across the Alps“ eine sehr harte und kräftezehrende Aktion - die nun nochmals um Einiges schwieriger geworden war. „Ich war mir eigentlich sicher, dass sehr viele Leute aufgeben müssen. Dass es letztendlich doch sehr viele ins Ziel geschafft haben, zeigt, was für positiv verrückte Sportler am Start standen“, blickt Frederik Böna zurück.

Zwischendurch habe er gleich mehrmals gedacht, die vielzitierte „Hölle auf Erden“ zu erleben: „Im Nachhinein denkt man dann aber doch vor allem an die schönen Dinge – man quält sich zwar, aber irgendwie genießt man es auch. Und was man in der Natur sieht, hinterlässt in der Tat tiefe Eindrücke: Die vielen Kühe nachts an den Anstiegen, viele Hasen kurz vor Davos auf der Wiese. Der Sonnenaufgang am Albulapass. Die letzte lange Auffahrt hoch auf das Stilfser Joch. Wegen diesen Momenten fährt man so ein Rennen oft dann doch nicht nur ein einziges Mal“, erklärt der 31-Jährige.

„Man muss topfit sein“

Die Strecke führt über den Reschenpass, Stilfser Joch, Gavia, Aprica, Mortirolo, nochmal über den Aprica, Bernina, Albula, Flüela, Ofenpass, Umbrailpass und dann nochmals über das Stilfser Joch und den Reschenpass zurück nach Nauders – durchweg lange und steile Anstiege, die einem „normalen“ Hobbyradler keinesfalls zu empfehlen seien: „Um hier mitzufahren, muss man topfit sein, ansonsten schafft man diese Herausforderung nicht“, stellt er unmissverständlich klar.

Insgesamt spricht Frederik Böna von einer ganz eigenen Atmosphäre: „Die Fahrt in der Nacht durch die Alpen ist faszinierend. Rechts und links liegen und stehen Kühe in der Wiese und schauen einen an. Man hört immer wieder Tiere. Die Orte, durch die man fährt, sind wie ausgestorben. Durch das Begleitfahrzeug mit Betreuern ist man aber irgendwie nie alleine“, fasst er seine Eindrücke zusammen.

Bei aller Freude über seinen neuen Erfolg ist er dankbar über den großen Rückhalt, den ihm vor allem seine Familie mit Vater Andreas, Mutter Sabine und Schwester Amelie sowie seine Freundin Kathi gewährten. „Sie machen das überhaupt erst möglich – an ein solches Rennen ist alleine überhaupt nicht zu denken. Das schafft man nur mit viel Unterstützung“, räumt er ein.

Eines bleibt noch zu klären: Wird Frederik Böna wieder am „Race across the Alps“ teilnehmen? Eine Frage, die er in wenigen Worten – und äußerst eindeutig – zu beantworten weiß: „Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich schon im nächsten Jahr!“