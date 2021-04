In der Gemeinderatssitzung in Hardheim - Bürgermeister Volker Rohm übergab Spende an den Förderverein „Pro Bad Höpfingen“ 5140 Euro für das Familienbad

Bei der Aktion „Spenden statt Karten“ kamen 5140 Euro zusammen: Der symbolische Scheck wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag in Hardheim von Bürgermeister Volker Rohm (rechts) im Beisein von Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck (links) an Dieter Link und Peter Störzer vom Förderverein „Pro Bad“ übergeben. © Melanie Müller