5000 Euro für Digitalisierung der Bücherei

Hardheim. Eine Spende in Höhe von 5000 Euro übergab Hans Sieber als Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung am Dienstag für die weitergehende Digitalausstattung der Hardheimer Gemeindebücherei an deren Leiterin Beate König.

Über diesen Anlass des Treffens hinaus gab es einen weiteren Grund zur Freude. Denn Bauamtsleiter Daniel Emmenecker nahm zusammen mit Bürgermeister Volker Rohm die Gelegenheit wahr, den Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei die Räumlichkeiten im Untergeschoß des „Trakts 30“ des Walter-Hohmann-Schulzentrums vorzustellen, in denen ab Herbst die Einrichtung mit barrierearmem Zugang untergebracht sein wird.

„Ein schöner Tag“

Für den Rathauschef war es am Dienstag „ein schöner Tag“, wie er in seinen Grußworten betonte. Er lobte vor allem das Engagement von Beate König um die Gemeindebücherei. So habe sie sich erfolgreich um eine zeitgerechte Ausstattung der Gemeindebücherei und deren verschiedener Angebote bemüht. Ihnen sei bewusst geworden, dass man an der Digitalisierung nicht vorbei komme und entsprechend aktiv werden müsse.

Hans Sieber zeigte sich als Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung begeistert vom leidenschaftlichen Einsatz aller Aktiven in der Bücherei und sah auch darin einen triftigen Grund seiner Bemühungen um Unterstützung. Doch empfahl er auch zu beachten, dass längst nicht alles unterstützt werden könne, wofür immer Anträge eingereicht würden. Er erhoffte sich daher vor allem Nutzen der Spende auch für Kinder und Jugendliche und durch das Lesen „positive Einflüsse für das Gehirnkino“.

Bei einem Blick auf das engagierte Wirken der insgesamt 14 Bibliothekenhelferinnen betonte der Bürgermeister seine Bewertung „Ehrenamt ist vor allem Sache der Frauen“ und zeigte sich angetan von solcher Einstellung. Die Damen tragen dazu bei, dass pro Jahr durchschnittlich zwischen 14 000 und 16 000 Ausleihungen der regelmäßigen etwa 450 aktiven Büchereinutzer bewältigt werden, während gelegentliche Nutzer diese Zahl noch um einiges wachsen lassen. 70 Prozent davon sind Kinder und Jugendliche, 30 Prozent Erwachsene, davon überwiegend Nutzerinnen bis ins Alter von 89 Jahren.

Sie können aus dem Buchbestand mit einer großen Anzahl an Kinder- und Jugendliteratur, Sachbüchern, Literatur wie Romane. Krimis und Thrillern, außerdem Hörbüchern, Kinder-DVDs, tiptoi-Büchern und den jetzt besonders gängigen Tonie-Figuren wählen.

Die Gemeindebücherei geht auch online. E-Books, E- audios, E-Magazines und weitere digitale Medien sind für die Nutzer verfügbar. Seit Dezember des vergangenen Jahres stellt Hardheim den Nutzern der Gemeindebücherei über die Plattform metropolbib.de die E-Ausleihe zur Verfügung. Z

