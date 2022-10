43-Jährige auf dem Friedhof verletzt

Höpfingen. Höpfingen. Ein umstürzender Grabstein begrub am Freitagmittag eine 43-jährige Frau auf einem Friedhof in der Heidelberger Straße in Höpfingen unter sich und verletzte sie schwer.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau – gemeinsam mit einer 58-Jährigen – mit einem Spaten an der Bepflanzung des Grabes gearbeitet, als sich der Grabstein plötzlich löste und nach vorne kippte.

Die 43-Jährige wurde zur Seite gedrückt, und der Stein fiel auf ihr Bein. Die Verletzte wurde im Anschluss von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.