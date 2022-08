40 Jahre Forstbetriebsgemeinschaft

Schweinberg. Bei einer Waldbesitzerversammlung im Februar 1981 mit dem damaligen staatlichen Forstamt Hardheim unter der Leitung von Oberforstrat Steegmayer wurde der Wunsch nach einem Zusammenschluss der Waldbesitzer aus Rüdental, Schweinberg und Hardheim aufgegriffen.

Auf Initiative von Oberforstrat Steegmayer erfolgte am 27. Mai 1981 in der Schweinberger Turnhalle die Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental.

Gründungsmitglieder waren Egon Becker, Robert Bundschuh, Berthold Ditter, Albrecht Dörr, Manfred Dörr, Hubert Eisenhauer, Josef Franzwa, Gerhard Geiger, Helmut Göbes, Adolf Häfner, Johann Häfner, Raimund Häfner, Richard Häfner, Alfred Henn, Hermann Herberich, Emil Knörzer, Hubert Künzig, Eugen Merkert, Willi Ott, Karl Schäffer, Rudolf Schlegel und Hermann Stolz.

Zum Vorsitzenden wurde Karl Schäffer (Schweinberg), zum Geschäftsführer Revierleiter Emil Knörzer gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder waren Albrecht Dörr und Willi Ott. Über die Zusammenstellung der beiden Vorstandsmitglieder wurde festgehalten, dass jeweils ein Vorstandsmitglied aus Schweinberg und Rüdental kommen sollte.

Die Mitgliederzahl stieg im ersten Jahrzehnt rasant auf über 90 an. In den folgenden Jahren waren nur moderate Steigerungen zu verzeichnen: Da nach dem Tod eines Mitglieds oder nach einer Betriebsübergabe die Nachfolger nicht immer bereit waren, die Mitgliedschaft fortzuführen, pendelte sich die Mitgliederzahl in den letzten Jahren zwischen 80 und 90 ein.

In der 40-jährigen Geschichte hat die FBG nach Karl Schäffer, Emil Knörzer und Helmut Schlegel mit Gerhard Bundschuh den vierten Vorsitzenden. An Geschäftsführern ist nach Emil Knörzer und Volker Rohm mit Friedbert Stolz der Dritte tätig; an Vorstandsmitglieder aus Rüdental ist nach Willi Ott heute Thomas Leiblein das zweite Mitglied. Aus Schweinberg folgte auf Albrecht Dörr als Vorstandsmitglied Berthold Würzberger, der dieses Amt 31 Jahre begleitete.

Herausforderungen annehmen

Bei der Generalversammlung 2013 wurde der Vorstand mit Tobias Greulich aus Schweinberg und Martin Seeber aus Hardheim um zwei Mitglieder erweitert. Die forstliche Betreuung erfolgt heute durch Florian Pogorzelski und Martin Sauer.

2000 beantragte die FBG die Zertifizierung ihres Waldes, die sie nach einer freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung erhielt. Die Gründe für diesen Schritt waren, dass keine Benachteiligung der Mitglieder bei Holzverkäufen entstehen. Weiter soll das Zertifikat auf die Einhaltung ökologischer und ökonomischer Grundlagen der FBG hinweisen.

Wie wichtig dieses Zertifikat geworden ist, zeigen die Möglichkeiten, Förderanträge für nachhaltige Waldwirtschaft und der Waldprämie zu stellen. 2005 fand die erste Vor-Ort-Kontrolle durch die Zertifizierungsstelle statt. Geprüft wurden die Leitlinien einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Wichtige Themen sind von Anfang an Weiterbildung und Gesundheitsschutz ihrer Mitglieder. Ein Seilwindenkurs und fünf Motorsägenlehrgänge mit zusammen über 100 Teilnehmern wurden durchgeführt. Organisiert wurden auch Waldbegehungen, Besichtigungsfahrten und Stammtische.

Überörtlich stellt sie FBG eine starke Instanz dar und beteiligte sich 2013 an einer Unterschriftenaktion der Forstkammer, um die Flächenstilllegung im Privatwald zu verhindern; 2019 nahmen Mitglieder an der Demonstration „Gemeinsam für unseren Wald“ in Stuttgart teil.

„Die düstere Prognose, die Forstbetriebsleiter Jörg Puchta auf unserer Generalversammlung 2019 gab, wonach man das heute gewohnte Waldbild in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr vorfinden werde, soll in uns den Ansporn erwecken, die Herausforderungen des Waldumbaues anzunehmen. Wir als ein Glied in der Generationenkette waren Nutznießer der Vorleistungen und Tätigkeiten mehrerer Generationen, die einen klimaschützenden und artenreichen Wald mit großen Holzvorräten uns überlassen haben. Jetzt müssen wir den Grundstein für die nächsten Generationen legen und die weltweiten Folgen einer rücksichtslosen Lebensweise der Menschheit auf allen Kontinenten auffangen. Die Natur hat immer wieder selbst auf Rückschläge mit Neubeginn und Anpassung reagiert. Sie braucht aber von uns jede erdenkliche Unterstützung. Dazu gehört auch eine Regulierung des Wildbestandes, um eine Entwicklung und Erhaltung der jungen, zarten Pflanzen zu ermöglichen. Packen wir es an“, betont Friedbert Stolz abschließend.