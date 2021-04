40 Jahre alt und bald nicht mehr gebraucht?

Hardheim. Die positive Entwicklung der Abteilungswehr Hardheim und die Anforderungen für eine künftig weiterhin gute Ausrüstung und Schlagkräftigkeit haben dafür gesorgt, dass über die Zukunft des vor 40 Jahren, 1981, eingeweihten, mittlerweile in die Jahre gekommenen Feuerwehrgerätehauses der Abteilungswehr Hardheim mit Schulungsraum schon seit einiger Zeit debattiert wird.

Es gibt schon seit geraumer Zeit Überlegungen für einen neuen Standort. Denn immer wieder fallen Maßnahmen und wie auch dieses Jahr gewisse finanzielle Aufwendungen für das Gerätehaus an.

Daher sollen die in naher Zukunft vorgesehene Standortanalyse und die Suche nach alternativen Standorten weiterhelfen und zu einer guten und endgültigen Entscheidung beitragen, nachdem immer wieder von denkbaren Möglichkeiten und Plätzen (beispielsweise am Kreisel an der Querspange) für ein künftiges Feuerwehrgerätehaus die Rede ist. Z