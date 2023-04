30 Jahre „Wing Tsun und viel mehr“

Hardheim. Wing Tsun ist, obwohl bereits mehr als 300 Jahre alt, noch heute eine moderne Kampfkunst. Wing Tsun ist nicht starr, sondern flexibel und passt sich an – sowohl an die Zeit als auch an die Personen. Dadurch verharrt das System nicht in einem ermüdeten Zustand, sondern entwickelt sich getreu seiner Philosophie, seinen Prinzipien und der klugen Logik besonders im Umgang und Verhalten bei Konfliktsituationen stetig weiter. Gerade in diesem Geiste handelt der VKG Erftal als bewusst überschaubar geführter Verein. Auch er hat sich in den 30 Jahren seines Bestehens stets Veränderungen und Bedürfnissen mit klugem Handeln angepasst: Es gab und gibt große Bewegungsdefizite bei Kindern, zudem häufiges Mobbing in der Schule – so wurde eine Kindergruppe gegründet. Es gab und gibt ebenso verstärkt Bedarf nach einer guten und gesundheitsfördernder Gymnastik, ausgelöst durch die zunehmende Bewegungsarmut am Arbeitsplatz. Die Trainingsinhalte wurden angepasst. Gleichzeitig gab und gibt es speziell für Frauen einen Bedarf nach umfassender Wehrhaftigkeit – so wurde eine eigene Gruppe nur für Frauen gegründet. Es gab und gibt zudem das Bedürfnis, Wing Tsun in seiner feinsten Technik zu erlernen. Dazu wurde das PWTA (Pro-WingTsun-Aktiv)-System etabliert. So können ausgeklügelte Techniken im Personaltraining/PWTA beziehungsweise in kleinen Intensiv-Gruppen effizient erlernt werden.

„Als verlässliche und wertschöpfende Institution im gesamten Bereich präventiver Selbstverteidigung – Hand in Hand mit einer ganzheitlichen Förderung der Gesundheit – werden wir interessierten Personen auch weiterhin unser profundes Wissen und unsere Lehrprogramme anbieten“, so der Vorstand.

Aktuell trainieren sechs Kinder und Jugendliche und 31 Erwachsene von elf bis 70 Jahren. Der Verein ist in engem Verbund mit den Wing-Tsun-Schulen Peter Laewen, Martin Dragos und Michael Derpsch. Außerdem ist man seit 2009 Mitglied im Badischen Sportbund.

Dieser Tage feierte der VKG Erftal das 30-jährige Bestehen. In froher Runde wurden Brigitte Frank (Ehrengrad; 70 Jahre und Gründungsmitglied), Sabrina Leinberger-Kuch (1. Lehrergrad und Übungsleiterin), Tommy Ballestrem (1. Lehrergrad und Übungsleiter) ausgezeichnet. Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren bereits die folgenden Personen mit der Graduierung zum 1. Lehrergrad und mehr belohnt werden: Kerstin Hämmerle (1. Lehrergrad und Übungsleiterin), Peter Böhrer (1. Lehrergrad und Übungsleiter) sowie Haiko Hämmerle (Sifu und 5. Praktikergrad). ad/pm