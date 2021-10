„2G“ am ersten Adventswochenende

Hardheim. Es kommt nicht häufig vor, dass die Meinungen im Hardheimer Gemeinderat auseinander gehen. Am Montagabend war das aber so, als es nämlich darum ging, ob nach einem Jahr Pause nun wieder ein Weihnachtsmarkt auf dem hiesigen Schlossplatz stattfinden soll oder nicht. Grund für die Diskussionen war der Leitfaden des baden-württembergischen Sozialministeriums, der regelt, in welcher Form Weihnachtsmärkte 2021 veranstaltet werden können. Bei neun Ja- und vier Nein-Stimmen votierte das Gremium schließlich für den „Budenzauber“ von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. November. Allerdings darf nicht jeder Bürger den Markt besuchen – und das störte einige Räte.

Der Grund ist die „2G“-Regel. Sie wird bei diesem Weihnachtsmarkt angewandt. Dafür sprach sich das Gremium aus. Das bedeutet: Es dürfen nur gegen Corona geimpfte oder von Corona genesene Personen das Areal auf dem Schlossplatz betreten. Hauptamtsleiterin Mareike Brawek hatte im Vorfeld der Beratung die Unterschiede zwischen „3G“ und „2G“ erläutert. So hätte „3G“ für die Besucher des Hardheimer Weihnachtsmarktes bedeutet, dass sie „geimpft, getestet oder genesen“ auf dem Schlossplatz hätten bummeln können. „Aber mit Mundschutz, den man nur zum Essen und Trinken abnehmen darf“, erklärte die Hauptamtsleiterin. Hingegen bedeutet „2G“, dass nur nachweislich Geimpfte und Genesene auf den Markt dürfen – aber keine Getesteten. Dafür dürfen sich dann alle Besucher ohne Mundschutz zwischen den Buden tummeln.

Maske hoch, Maske runter?

„Ein Weihnachtsmarktbesuch mit der 3G-Regel ist nicht vergnügungssteuerpflichtig“, sagte Bürgermeister Volker Rohm mit Blick auf „Maske hoch, Maske runter“. Wer sich nicht an die Maskenpflicht halte, so das Gemeindeoberhaupt, bekomme einen Platzverweis. Auch seien bei 3G die nötigen Kontrollen umfangreicher als sie jetzt eh schon sind. Das Szenario sieht nämlich so aus: Der Schlossplatz ist an seinen offenen Stellen abgezäunt, dort kontrolliert Security die Genesen-Geimpft-Nachweise. „Deshalb kommen deutlich höhere Kosten auf die Gemeinde zu“, ergänzte Mareike Brawek.

Die Räte Manuel Difloé und Johannes Becker (beide FWU) vertraten die Ansicht, dass man durch die Corona-Maßnahmen keinen Bürger ausgrenzen dürfe. Die Bevölkerung habe sich doch an die Masken gewöhnt, warf Jenny Damico (FWU) ein. Stefan Wolfmüller (SPD) meinte hingegen, dass ein Weihnachtsmarkt mit „3G“ nicht durchführbar sei.

Nach einer lebhaften Diskussion stimmte das Gremium dann schließlich mehrheitlich für einen „2G-Weihnachtsmarkt“. So heißt es zwischen dem 26. und 28. November auf dem Hardheimer Schlossplatz also: „2G“ am ersten Adventswochenende. Die Vereinsvertreter und die Verantwortlichen der Institutionen, die mit ihren Bewirtungen und Verkäufen den Hardheimer Weihnachtsmarkt mit Leben erfüllen, werden an der Vereinsvertreterbesprechung am 16. November darüber informiert, was sie bei ihren Aktivitäten zu beachten haben.