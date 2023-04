25 Jahre bei der „Apotheke an der Post“

Hardheim. 25 Jahre in derselben Apotheke zu arbeiten, ist ein bemerkenswertes Jubiläum. Die in Kasachstan aufgewachsene Viktoria Berg hat es geschafft, in dieser Zeit von der Praktikantin zu einer wichtigen Säule der „Apotheke an der Post“ zu werden. Als sie im April 1998 bei Familie Sitterberg senior in der Apotheke anfing, konnte sie wenig Deutsch. Aber sie war fleißig und motiviert – und begann sofort mit der Bestellung und dem Wareneingang der Medikamente. Sie lernte schnell und war bald in der Lage, komplexere Aufgaben zu übernehmen. 25 Jahre später leitet Viktoria Berg die Warenwirtschaft der Apotheke. Bei den Audits, welche die Apotheke absolviert, glänzt sie stets durch beste Vorbereitung. Das Bild entstand im Rahmen einer kleinen Feierstunde und zeigt die Jubilarin mit Dr. Petra und Johannes Sitterberg, Marianne und Hans-Georg Sitterberg sowie deren Enkel Juna und Mika Mühlthau. Bild: Elmar Zegewitz

