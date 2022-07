23 Sitzgelegenheiten geschaffen

Bretzingen. Mit 23 Bänken, davon 13 in Eigenregie aus heimischem Holz hergestellt, schuf der Förderverein des freiwilligen Löschwesens und des bürgerschaftlichen Engagements in Bretzingen (Förderverein Bretzingen) willkommene Möglichkeiten zu Rast und Ruhe, aber auch zum Ausblick. Wie Vorsitzender Simon Hollerbach wissen lässt, habe man schon seit geraumer Zeit das Ansinnen verfolgt, „wieder einmal etwas für Bretzingen zu tun“. Nachdem die stetig rückläufig gewordene Anzahl von Ruhe- und Aussichtsbänken immer mehr aufgefallen war, hatte man das ideale Projekt gefunden und wurde tätig. „Es gibt so viele schöne Wanderwege, Aussichtspunkte und auch innerorts passende Standorte für eine Bank, dass es sich einfach angeboten hat“, schildert er. So wurden zehn Bänke gekauft und weitere 13 selbst in über 200 Arbeitsstunden erbaut.

„Es handelt sich um Eichenbänke. Das Holz stammt teilweise aus privaten Wäldern unserer Mitglieder, während ein weiterer Teil über das Zutun von Revierförster Martin Sauer über die Vereinsförderung der Gemeinde Hardheim gestellt wurde – eine tolle Geste“, freut er sich auch im Namen seiner Mitstreiter und dankt allen Helfern und Spendern.

Getrocknet wurde das Holz im Sägewerk Volk, ehe man an vier Abenden zur Tat geschritten war. „Mehrfach wurden wir angesprochen, ob diese schönen Bänke käuflich zu erwerben sind – was wir aber verneint haben“, blickt Hollerbach zurück. Obwohl acht Bänke bereits aufgestellt wurden, ist die Aktion noch nicht beendet: „Als Nächstes wird eine Übersichtskarte erstellt, damit die Standorte der Bänke sich herumsprechen“, erklärt der Vorsitzende. Um die Bänke in Schuss zu halten, werden zusätzlich „Bankpaten“ gesucht, die sich über das Jahr hinweg um jeweils eine Bank kümmern und ein Auge auf den Zustand werfen. „Einige Bankpaten gibt es schon“, freut sich Simon Hollerbach. ad