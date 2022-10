221 Blutkonserven auf den Weg gebracht

Hardheim. Über zwei Tage war die Erftalhalle Schauplatz der Blutspendenaktion des Deutschen Roten Kreuzes. Erneut war die Aktion von den derzeitigen Hygienevorschriften geprägt, dazu kamen unerwartete Ausfälle infolge einer akuten Erkrankungswelle durch die Omikron-Variante.

Weil zur Blutspende nur Personen zugelassen waren, die sich zuvor bei der Blutspendenzentrale hatten registriert lassen, kam es zu keinen Wartezeiten: Die Aktion verlief ruhig und reibungslos. Andererseits konnte das DRK auch nicht vorab angemeldete Personen zulassen, weil registrierte Spender wegen Erkrankung ausgefallen waren.

Die Leitung der Blutspendenaktion oblag am ersten Tag Schwester Monika Stelz; am zweiten Tag hatte dies Schwester Birgit Knaup inne, die jeweils mit einem fünf-köpfigen Schwestern- und Laborantenteam angereist waren. Unterstützt wurden sie an beiden Tagen von 25 Aktiven des DRK Hardheim unter der Leitung von Bereitschaftsleiterin Vera Stolzenberger im Schichtbetrieb. Die medizinische Untersuchung vor der Blutspende oblag den leitenden Ärzten Dr. Zapf und Dr. Gramlich.

Erschienen waren an beiden Tagen 228 Freiwillige, wovon aber sieben Personen aus unterschiedlichen medizinischen Gründen nicht zur Spende zugelassen werden konnten. Als Ergebnis beider Spendentage konnten 221 gefüllte Blutkonserven, darunter die von zwölf Erstspendern, den Weg in die Zentrale des Blutspendedienstes nach Mannheim gehen.

Statt des bekannten und beliebten Imbisses in den Räumen des Restaurants erhielten alle Blutspender ein Lunchpaket, das die fleißigen DRK-Aktiven zusammengestellt hatten, mit auf den Heimweg. ad