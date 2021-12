2022 soll es so richtig los gehen

Hardheim. Kaum ein Thema – neben der Verkehrsproblematik – war in Hardheim im Jahr 2021 so präsent wie der Umbau des Erfaparks und die damit verbundenen Arbeiten am Eirich-Areal.

Im Mai 2020 machte der Hardheimer Gemeinderat den Weg frei für die Ansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters im Erfapark. Im März diesen Jahres war dann klar: Der Rewe-Markt wird seine Filiale vom Ortsrand in die Ortsmitte verlegen und in den Erfapark einziehen.

Die aktuellen Pläne zum Umbau des Einkaufszentrums wurden im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Mai von Projektleiterin Frauke Liess und Architekt Markus Rathke vorgestellt.

Dabei wurde deutlich: Die Verkaufsfläche des Rewe-Marktes wird kleiner, denn der Neubau wird nur aus vier statt vorher fünf angedachten „Streifen“ bestehen (siehe Bild). Zudem wird es weniger Parkplätze geben: Auf zwei Ebenen sollen rund 160 Autos statt wie bisher geplant 200 Fahrzeuge Platz finden. Die Wohnungen im Inneren des Erfaparks wurden laut Frauke Liess bereits entkernt und saniert. Mit dem Baubeginn des Rewe-Marktes könne man voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 rechnen, sagte die Projektleiterin des Eigentümers „Schoofs Immobilien“ unserer Zeitung im Oktober.

Bagger machten Platz für Aldi

Etwas getan hat sich nicht nur bei den Planungen: Anfang des Jahres wurden am Eirich-Areal direkt an der B 27 Bäume gefällt. Die Bagger rollten an, um die alten Häuer abzureißen und Platz für den Aldi zu machen. Der Lebensmittel-Discounter wird von seinem bisherigen Standort im Gewerbegebiet „Tiefer Weg“ ebenfalls in die Ortsmitte umziehen. Hierfür billigte der Gemeinderat in seiner Sitzung im Mai den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans. Wann es beim Eirich-Areal mit den Bauarbeiten losgeht, könne man noch nicht genau sagen, so Frauke Liess. Der Wunsch wäre allerdings, im zweiten Quartal 2022 mit dem Bau zu beginnen. Im nächsten Jahr soll es also am und um den Erfapark so richtig los gehen ...