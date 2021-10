„2020 aus sportlicher Sicht ein Jahr zum Streichen“

Hardheim. In ihrem „Wohnzimmer“ – der Sporthalle des Walter-Hohmann-Schulzentrums – hielt am Sonntag die Handballabteilung des TV Hardheim ihre Jahreshauptversammlung ab, zu der Abteilungsleiter Manfred Dörr auch Ehrenvorsitzenden Klaus Rubel und die Ehrenmitglieder Bertram Beuchert und Julius Heim, Bernhard Bischof als Fördervereinsvorsitzenden sowie Hans Sieber von der Arnold-Hollerbach-Stiftung begrüßte.

Herzstück des Abends waren zwei umfangreiche Berichte; zunächst blickte Manfred Dörr auf das Jahr 2020 zurück. Nachdem der Spiel- und Trainingsbetrieb im März 2020 ausgesetzt worden war, wurde die Verbandsrunde bereits im April für alle Mannschaften beendet. Das bedeutete in Hardheim letztlich Glück im Unglück: „Aufgrund des eingestellten Trainings- und Sportbetriebes in der Walter-Hohmann-Sporthalle handelte die Gemeinde schnell und zog die zwingend nötige Renovierung des Hallenbodens durch“, betonte er. Ab Juni 2020 fand wieder Handballtraining statt; die Spielsaison 2020/21 begann im September. „Dass man in den Trainings- und Spielbetrieb übergehen konnte, ist auch der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hardheim und der Stadt Walldürn zu verdanken“, so Dörr. Das Hygienekonzept sah ein Online-Ticket-Buchungssystem vor, um Spielern und Fans „Heimspielatmosphäre“ zu ermöglichen. Zusammen mit der Firma „Get Your Sound“ aus Schweinberg gelang ein Livestream, der sogar in den USA verfolgt wurde.

Bester Saisonstart

Nach vier Spielen und vier Siegen – der beste Saisonstart in der Badenligageschichte des TV Hardheim – kam das abrupte Ende: Im Oktober wurde die Saison erneut angebrochen. „Somit war das Jahr 2020 in sportlicher Hinsicht ein Jahr zum Streichen im Kalender“, bedauerte Manfred Dörr und leitete über zum recht kurz ausgefallenen Bericht zum Wirken der weiteren Seniorenmannschaften: „Sie konnten teilweise nicht ins Spielgeschehen eingreifen“, erklärte er. Auch die Präsenz an Sommerfest und Weihnachtsmarkt fand heuer nicht statt.

Jugendleiter Steffen Gärtner bedauerte unisono die verkürzten Saisonen, zeigte sich aber mit den erreichten Ergebnissen der Jugendmannschaften zufrieden: „Unter anderem wurden in den jüngeren Mannschaften Kreismeister- und in Bezirken Vizemeisterschaften errungen. Hier zahlte sich das Fördertraining von Gilles Orciari und Norbert Fürst aus“, schilderte er. Mit Johannes Gärtner (Jahrgang 2006) verfügt der TV Hardheim über den einzigen männlichen badischen Auswahlspieler des ehemaligen Handballkreises Neckar-Odenwald-Tauber; in den Jahrgängen 2007/08 stellen die Handballer weitere fünf Auswahlspieler, die auf Sichtungslehrgänge des BHV vorbereitet werden.

Bedauerlich war die Absage der Verbandsrunde 2020/21, für die 15 Mannschaften dem Badischen Handballverband und Württtembergischen Handballverband gemeldet worden waren – auch aufgrund des Engagements der 25 Trainer und Betreuer sowie Rebecca Schneider, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei den TVH-Handballern absolvierte und mit Michael Schlegel in der Kooperation mit dem Walter-Hohmann-Schulverbund tätig war. In der trainingsfreien Zeit unterstützte sie zudem Aufnahme und Eintrittskontrolle des Krankenhauses Hardheim.

Das Handballtraining konnte auch im Jugendbereich im Juni 2020 peu a peu wieder aufgenommen werden. Dazu zählen die als Grundstock der Jugendarbeit geltenden Minis mit 40 Kindern der Jahrgänge 2012 bis 2015 (trainiert von Thea Huspenina, Doris Steinbach, Steffi Pauler und Lydia Scherzinger mit Unterstützung von Nia Sans und Silja Busch).

Die gemischte E-Jugend besteht aus Kindern der Jahrgänge 2010/11 und zwei Teams; trainiert wurde sie von FSJlerin Rebecca Schneider, Noah Schneider und Helena Weihbrecht. Zwei Mannschaften (trainiert von Michael Schlegel, Dustin Leiblein und Michael Englert) gab es auch bei der gemischten D-Jugend.

Ab den Jahrgängen 2009 spielte der TV Hardheim mit der SpG Walldürn in einer Jugendkooperation. „In der Saison 2020/21 ist es uns dadurch gelungen, eine weibliche C-,B- und A-Jugend in die Runde zu schicken. Dabei wurde die weibliche C-Jugend unter dem Trainergespann Anne und Laura Hefner im HVW-Spielbetrieb in die Bezirksklasse eingeteilt“, freute sich Gärtner und erinnerte an die weibliche B-Jugend (Trainerin Sabine Orciari), die weibliche A-Jugend (Trainer Gilles Orciari), die männliche C-Jugend unter Leitung von Michael Schlegel und Rebecca Schneider, die männliche B-Jugend mit ihren Trainern Karlheinz Pauler, Frank Ballweg und Daniel Trovato und die in der badischen Landesliga gestartete männliche A-Jugend (Trainer Dominik und Steffen Gärtner).

Lob für geleistete Arbeit

Nachdem Kassierin Carmen Schneider die Einnahmen und Ausgaben aufgelistet hatte, bescheinigte Kassenprüfer Karl-Heinz Heffungs solide Buchführung; die Entlastung verband TVH-Vorstandsmitglied Monika Dörr mit einem Lob für die geleistete Arbeit. Dem reihte sich Bürgermeister Volker Rohm an: Er hob vor allem die hervorragende Jugendarbeit hervor und äußerte die Hoffnung auf einen Neustart des Vereinslebens nach der Corona-Pandemie. Zum Abschluss dankte Abteilungsleiter Manfred Dörr allen Aktiven, der Gemeindeverwaltung, der durch Hans Sieber vertretenen Arnold-Hollerbach-Stiftung und den vielen Sponsoren und Gönnern. „Ohne diese Hilfe würde die Handballabteilung sicher nicht so erfolgreich sein“, bemerkte er.