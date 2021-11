2000 Euro für das Hardheimer Krankenhaus

Hardheim. Seine Bedeutung als Ansprechpartner in Sachen Menschlichkeit manifestierte der VdK-Ortsverein Hardheim am Samstag einmal mehr: Vorsitzende Ulrike Schmider und Frauenbeauftragte Gabriele Mairon übergaben eine Spende von 2000 Euro an den Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“.

Wie sie beim Überreichen des symbolischen Schecks betonten, habe man „während Corona bedauerlicherweise nur wenig für die Mitglieder tun können“, wollte jedoch trotzdem vor Ort Gutes bewirken und entschloss sich somit zur Spende zugunsten des Hardheimer Krankenhauses. Seitens des Freundes- und Förderkreises „Unser Krankenhaus“ dankte dessen Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz für die Zuwendung: Er lobte im Beisein der ebenso erfreuten Vorstandsmitglieder Brigitte Scheuermann und Tobias Künzig, die für „Würde und Solidarität sowie die Unterstützung derer, die in der Gesellschaft leider viel zu wenig Gehör finden“ stehende Arbeitsweise des VdK, der vor allem im sozialen Bereich Großes leiste. Mit der Spende habe sich der Ortsverein „solidarisch mit dem Hardheimer Krankenhaus“ gezeigt und ein nachahmenswertes Beispiel praktiziert. Ein Teil des Geldes werde, so Schwarz, voraussichtlich in die Erstellung der neuen Krankenhausbroschüre fließen. „So kommt es dahingehend beim Patienten an, dass er sich über einen gedruckten Wegweiser durch unser Haus freuen kann“, ließ er wissen´. Ulrike Schmider fügte an, dass der VdK seine Spendentätigkeit fortsetze: „In naher Zukunft sind die Kindergärten in Hardheim, Gerichtstetten und Bretzingen an der Reihe“, betonte sie. ad