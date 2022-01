20 Jahre „Unser Krankenhaus” in Hardheim: Eine Erfolgsgeschichte zum Wohl der Patienten

820 000 Euro an Spenden wurden in den letzten 20 Jahren gesammelt und zum Wohl der Patienten an das Hardheimer Krankenhaus weitergeleitet. Das Bild zeigt (vorne von links) Bürgermeister Volker Rohm, die Vorstandsmitglieder Brigitte Scheuermann, Fritz-Peter Schwarz, Tobias Künzig und der damalige Krankenhausverwalter Ludwig Schön.

© Ingrid Eirich-Schaab