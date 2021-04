Viele Aktionen, die das DRK Hardheim begonnen hat, haben sich über Jahre gehalten. So auch die vierteljährlichen Altkleidersammlungen, die die örtliche Sanitätsorganisation vor 50 Jahren, am 3. April 1971, ins Leben gerufen hat.

Hardheim. Zuerst stand der Wunsch, die Vereinskasse aufzufüllen, um nötige Anschaffungen zu tätigen. Das DRK hatte zuvor eine Menge junger Mitglieder gewonnen. Um deren Ausbildung und Ausrüstung mit Schutz- und Einsatzbekleidung finanzieren zu können, kamen diese Überlegungen auf.

Hinzu kam im Laufe der Jahre der Wunsch, nutzbare Altstoffe dem Verwertungskreislauf zuzuführen, man machte sich mehr Gedanken über den Schutz der Umwelt. Und die Bevölkerung machte fleißig mit.

Anfänglich waren die Sammelergebnisse zwar noch verhältnismäßig gering. Um aber eine bessere Auslastung der Transportfahrzeuge zu erreichen, wurde das Sammelgut zunächst bei Eltern von Rotkreuzkameraden „zwischengelagert“. Im Laufe der Jahre stieg das Sammelvolumen immer stärker an. Statt Lkw-Transporten war ein Bahntransport nötig.

Nachdem die Bundesbahn den Zugverkehr in Hardheim aber einstellte, musste das DRK wieder auf den Transport mit Lkw umstellen. Reichten 1971 noch ein „mittlerer“ Lkw für das gesammelte Altpapier und je ein halber Lkw für die Altkleider aus, waren zwischenzeitlich zwei Güterwaggons für Papier und einer für die Kleider pro Sammlung notwendig; und am Ende der Straßensammlungen (vor Einführung der blauen Tonne in 2008) für Altpapier waren schon bis 14 Lkw-Container nötig.

Seit Beginn hat das DRK Hardheim konsequent die vierteljährlichen Sammlungen durchgeführt; eigentlich hätte es am letzten Samstag die 200. Sammlung sein können und müssen, aber die durch die von der Corona-Pandemie bedingten Beschränkungen verhinderten sowohl in 2020 als auch in diesem Jahr jeweils einen Sammeltermin, so dass es bei 198 Sammlungen seit 1970 blieb.

Das DRK hielt in den vergangenen 50 Jahren eisern durch, auch wenn in den 1980er Jahren manchmal für das gesammelte Altpapier überhaupt kein Erlös mehr zu erzielen war. Nur durch die Zuwendung der Gemeinde Hardheim von 1991 bis 1993 an die sammelnden Vereine, den Musikverein Gerichtstetten und das DRK Hardheim konnten die Vereine ein Verlustgeschäft vermeiden. In diesen kritischen Jahren von 1985 bis 1991 trugen sich die Verantwortlichen des DRK Hardheim öfters mit dem Gedanken aufzuhören, denn statt zu verdienen, reichte es nur zu Schweiß und Arbeit, weil die Transportkosten die Sammelerlöse auffraßen.

Seit 2008 ist das DRK Hardheim nun zusammen mit der AWN-Service GmbH und der KWIN des Neckar-Odenwald-Kreises in dem Projekt „blaue Wertstofftonne“ eingebunden. Durch diese Aktion fielen die vierteljährlichen Straßensammlungen an Altpapier zwar weg und fortan konnte auf dem vereinseigenen Wertstoffhof Altpapier zusätzlich in einer „Bringaktion“ abgeliefert werden.

„Es sind zahlreiche Bürger, die uns allwöchentlich ihr Altpapier bringen, die Masse jedoch wird über die „blaue“ Wertstofftonne erfasst“, so Vorsitzender Joachim Sieber.

1994 wurde im alten Bauhof der Gemeinde in der Schlossstraße erstmals eine Annahmestelle eingerichtet, die dann nach dem Auszug des DRK aus dem Feuerwehrgerätehaus auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei, später auf die Nike-Station und schließlich in 2001 endgültig an den jetzigen Standort des DRK-Vereinsheims verlegt wurde. Ab September 2002 wurde die Wertstoffstelle durch die Annahme von Altholz und Schrott erweitert und in 2005 dann der Wertstoffhof in der jetzigen Ausgestaltung durch die aktiven Mitglieder des Vereins erstellt.

Am Ende der jetzigen Altkleidersammlung blickte Vorsitzender Joachim Sieber auf die abgelaufenen 50 Jahre zurück. Sammelte man in 1971 noch 6500 Kilogramm Altpapier, betrug das jährliche Sammelergebnis in 2007 schon 562 Tonnen.

Seit Beginn der systematischen Wertstoffsammlungen vor 50 Jahren gingen aus Hardheim in der Zeit von 1971 bis 2007 fast 19 000 Tonnen Altpapier durch die Hände der Rotkreuzsammler, ehe die Umstellung auf die blaue Wertstofftonne erfolgte.

„Es war eine mühselige Arbeit, die Altpapiermengen einzusammeln, aufzuladen auf dem Vereinsgelände oder am Bahnhof umzuladen. Will man die allein vom DRK gesammelten Mengen in Eisenbahnladungen ausdrücken, kommen da rund 560 Eisenbahnwaggons zusammen.“

In Lkw-Transporten könne man dieses Ergebnis schon gar nicht mehr darstellen, so Joachim Sieber. Ähnliche Zunahmen seien auch in den Stoffen Altholz (rund 5500 Tonnen) und Altmetall (etwa 790 Tonnen) seit der Einführung der Wertstoffannahme in 2002 festzustellen.

An Altkleidern kamen in den 50 Jahren rund 900 Tonnen zusammen. „Diese Mengen wurden nicht in die Deponien eingelagert, sondern konnten dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden“, stellte Sieber fest, der zugleich den Weitblick der seinerzeitigen Entscheidungsträger des Vereins vor 50 Jahren lobte. Mit in seinen Dank bezog er die Helferinnen und Helfer ein, die vierteljährlich zum Arbeitseinsatz kämen.

Vor Beginn der Sammelaktion am vergangenen Samstag hatten die Apotheker Johannes und Dr. Petra Sitterberg, die Inhaber der „Apotheke an der Post“, eigens ein Team mit ihren Mitarbeiterinnen Nina Leuchs und Sophia Fürst entsandt, das bei allen aktiven Helfern des Roten Kreuzes einen Corona-Schnelltest durchführte. Erst nach dem negativen Testergebnis wurden die Teams auf ihre Touren geschickt.

Selbstredend wurden zur Sicherheit aller Mitwirkenden die geforderten Hygieneregeln eingehalten. Die Zeitverzögerung wegen der Testung habe man dank der 24 Einsatzkräfte schnell wieder ausgeglichen, so der Vorsitzende, der sich bei Elmar Herberich für die Leitung der Sammelaktion bedankte.