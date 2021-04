1949 fand der erste „Dirndlball“ der Vertriebenen statt

Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Um das Thema „Parteien und Verbände“ dreht sich Teil 9 dieser FN-Serie: Das anfängliche Verbot der Besatzungsbehörden, dass sich Vertriebene und Flüchtlinge zu Landsmannschaften oder gar Parteien zusammenschlossen wurde bereits in 1949 gelockert. Die Vertriebenen gründeten ihren Verband und auf örtlicher Ebene wurden sie in zweierlei Hinsicht recht aktiv.

1949 fand bereits im Saal des „Gasthauses zum Erftal“ der erste „Dirndlball“ der Vertriebenen statt, der auch von den Einheimischen gerne besucht wurde. Und nach den Plänen des Gemeinderats, des Ingenieurs Leopold Wanitschek, entstanden Planungen, am Triebweg ein Ehrenmal („Ostlandkreuz“) der Vertriebenen zu errichten, das an die Opfer von Vertreibung und Verfolgung erinnern sollte. Mit einer großangelegten Spendenaktion und einem Postkartenverkauf wurde dieses 7,50 Meter hohe Kreuz und eine Gedenktafel aus Porphyr zum Preis von 588,60 Mark finanziert und am 19. Oktober 1952 eingeweiht. 1981 wurde das Ehrenmal wegen einer neuen Trassenführung des Triebwegs versetzt.

Die evangelischen Gläubigen, die vor dem Krieg etwa zehn Prozent der Bevölkerung ausmachten, erhielten durch die Heimatvertriebenen keinen nennenswerten Zuwachs. Fast ausschließlich Katholiken kamen aus dem Sudetenland und Ungarn und fanden hier ihre religiösen Brüder und Schwestern. Während in Hardheim und Gerichtstetten (224 Sudetendeutsche gegenüber 45 aus Ungarn) die Sudetendeutschen die große Mehrheit der Vertriebenen bildeten, war das in den Erftalgemeinden Erfeld und Bretzingen etwas anders.

Fast gleichstark waren hier die Sudetendeutschen aus dem südmährischen Kreis Znaim und die Deutschen aus Ungarn aus der Gemeinde Kowatsch (deutsch: Großschmieden), aus der Nähe von Budapest, eingetroffen.

Es waren im Wesentlichen zwei Transporte, die hier ankamen: Am 15. Mai 1946 kamen sie aus der ungarischen Heimat über Seckach ins Erftal, während die Südmährer erst am 23. Juni 1946 ankamen.

Bei regionalen Heimattreffen der verschiedenen Landsmannschaften kamen die vertriebenen Volksdeutschen zusammen, tauschten Erinnerungen aus und trafen sich mit ehemaligen Nachbarn. Schulfreunden und Dorfbewohnern.

Und schon bald rüstete sich die Wallfahrtsstadt Walldürn, um die Teilnehmer der „Vertriebenenwallfahrt“ aufzunehmen und zu verköstigen. Auf politischer Ebene suchten sie zuerst mit der Gründung der DG (Deutsche Notgemeinschaft) und kurz darauf mit dem BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) um politisches Gehör.

Mit Franz Schebeck, Kolpingstraße 16, hatte die Gemeinde Hardheim sogar einen Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg 1952. Schebeck war einer von 16 Abgeordneten seiner Partei im Parlament.

Gemeinsam schufen Alt- wie Neubürger ein neues demokratisches Deutschland.

Die Integration, 1946 noch eine Zukunftsvision, ist mittlerweile so weit gelungen, dass nur noch einige wenige Namen, die früher im Erftal unbekannt waren, auf die Zuwanderer hinweisen (Fortsetzung folgt).