1825 Euro für Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis

Höpfingen/Bretzingen. „We Can Do More“ ist der Name dreier humanitärer Projekte, mit denen Moritz Reinhard (Bretzingen), Daniel Nohe (Höpfingen) und Verena Müller (Stuttgart) benachteiligten und in Not geratenen Menschen helfen möchten.

An deren Spitze steht nach der Radtour durch Europa und dem virtuellen Spendenlauf derzeit die Postkartenaktion, die in Corona-Zeiten positive Nachrichten übermitteln soll. Aus den Zuwendungen zumeist privater Spender werden derzeit die Erlöse an drei lokale Hilfsorganisationen überreicht – eine davon ist das Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V., das am Sonntag 1825 Euro überreicht bekam.

Die Spender selbst zeigten sich angenehm überrascht von der Spendenhöhe: Ihr Ziel habe eigentlich darin bestanden, jeder Einrichtung den glatten Betrag von 1000 Euro überbringen zu können. „Dass es doch deutlich mehr wurde, hat uns selbst sehr gefreut“, hoben sie hervor und überreichten Geschäftsführerin Felizitas Zürn den Scheck. Für das Geld gibt es bereits einen Verwendungszweck: Vor Kurzem erwarb der Ambulante Kinderhospizdienst nämlich ein kleines Haus im Waldkatzenbacher Feriendorf, das noch diverser Sanierungsmaßnahmen bedinge.„Der Betrag fließt mit in den Umbau“, ließ sie wissen und hob hervor, dass Eltern mit lebensverkürzend erkrankten Kindern dort künftig kostenlos ihren Urlaub verbringen dürfen. Zürn lobte das starke Engagement der jungen Leute, die noch den in Mosbach ansässigen Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses Neckar-Odenwald-Kreis und die „Herzkinder Unterland“ aus Brackenheim unterstützen. ad