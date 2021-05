1500 Euro für geplantes „Safari-Zeltlager“

Hardheim. Auch der KJG Hardheim kommt der Wahlspruch des Lions Clubs Madonnenland „We serve“ zugute. Denn dieser reagierte positiv auf die Initiative und Anregung von Philipp Pahl zur Unterstützung von zwei KJG-Verbänden und zeigte sich zu deren finanzieller Förderung in Höhe von jeweils 1500 Euro bereit. Niklas Künzig und Felix Feuerstein von der KJG Hardheim nahmen die Spende für den verhinderten Philipp Pahl nun am Samstag entgegen.

Künzig und Feuerstein dankten zunächst dem Lions Club Madonnenland für die finanzielle Unterstützung, ehe sie detailliert wissen ließen, dass der Betrag im Wesentlichen der Finanzierung des geplanten diesjährigen Ferienlagers vom 1. bis 13. August unter dem Motto „Camp Afric – zwölf Tage auf Safari“ zugutekommen wird und unter anderem für Zelte, notwendige Anschaffungen, Kosten für Werbung genutzt werden soll. Außerdem soll er die ausfallenden und fehlenden Einnahmen zu kompensieren. Denkbar sei allerdings auch, dass bei eventueller Absage andere anfallende Vorhaben mit dem Spendendengeld finanziert werden sollen.

Im Anschluss an den Dank von Pfarrer Christian Wolff für die Unterstützung ging Präsident Jürgen Schell auf die Ziele und Intentionen und auf die damit verbundenen Bemühungen des Lions Clubs Madonnenland um Realisierung des Slogans „We serve“ ein. Er sah daher in Anbetracht der Einstellung und der Bemühungen des Lions Clubs auch Anlass und Grund den von Philipp Pahl initiierten Anträgen zu entsprechen und die Jugend zu unterstützen. Dies auch unter dem Aspekt, dass der Lions Club keine gewinnbringenden Vorhaben verfolgt und sich mit generiertem Geld zu bestimmten Maßnahmen und Vorhaben auch zum Dienst an der Jugend verpflichtet fühlt. Daher habe sich auch eine lange Diskussion über die gestellten Anträge zur Förderung der KJG erübrigt.

Die Freude über die Förderung war den KJG-Akteuren auch Anlass das Vorhaben des diesjährigen Ferienlagers unter dem Motto „Camp Africa – zwölf Tage auf Safari“ vorzustellen und zu verdeutlichen, welche Maßnahmen dazu bereits gelaufen sind und aktuell betrieben werden, dies auch unter dem Aspekt der durch die Corona-Pandemie bestehenden Vorgaben. Dies alles in der Hoffnung, dass keine unüberwindbaren Schwierigkeiten mehr auftreten werden, die das Lager zur Enttäuschung der daran interessierten Kinder und Jugendlichen verhindern könnten. Denn die Vorfreude darauf habe sich längst ersehen lassen, so die KJG-Vertreter. Die sich denn auch sicher zeigten, dass die Lagerteilnehmer für die finanzielle Unterstützung dankbar sind. Z

