130 Meter Kanalnetz erneuert

Höpfingen. Die Endabnahme der Kanalsanierungsarbeiten am Bruno-Störzer-Weg in Höpfingen fand bei gutem Wetter am Freitag statt. Zwischen der Einmündung der Bundesstraße 27 und dem TSV-Sportplatzgelände wurden die Bestandskanäle getreu der Vorgaben des Ingenieurbüros Sack&Partner erneuert und saniert. Insgesamt wurden 130 Meter des Kanalnetzes inklusive der Kontrollschächte in offener Bauweise erneuert. Weitere 140 Meter Kanal wurden in geschlossener Bauweise auf Schadstellen geprüft und diese mittels „Inliner-Verfahren“ saniert. Die Bauausführung wurde durch das Bauunternehmen Henn aus Buchen realisiert.

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wurde die Einleitung des Regenwassers vom Abwasserkanalnetz entkoppelt.

Das im Bereich des oberen Sportplatzes sowie der angrenzenden Hanglage anfallende Regenwasser wird fortan direkt dem Waldgebiet „Mühlholz“ zugeführt.

Gemeinsam mit Revierförster Stefan Michel wurde hierzu der Einleitepunkt im Bereich der im letzten Jahr gepflanzten Forstkultur festgelegt. ad