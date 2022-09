Zwei Menschen bei Zimmern schwer verletzt

Zimmern. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf L 511 bei Zimmern an der Einmündung der K 2803 aus Richtung Kützbrunn. Zwei Pkw waren beteiligt und wurden schwer beschädigt. Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die L 511 musste im Einmündungsbereich der K 2803 für längere Zeit komplett in beiden Richtungen gesperrt werden, ebenso die Einmündung der Kreisstraße in die L 511. Aus Richtung Grünsfeld und aus Richtung Wittighausen-Zimmern bildeten sich längere Staus.

