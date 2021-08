Zwei Erfolge eingeheimst

Grünsfeld. Drei Alpha Fighters waren auf der Open-Air-Veranstaltung „Future Champs“ in Wernau erfolgreich. Nach monatelangen Warten können die Wettkämpfer sich endlich wieder im Seilgeviert messen. Mit Vladimir Schmidt und Paul Luck traten zwei Jugendliche mit 14 Jahren in der Disziplin K1 an. Dies ist dem Thaiboxen sehr ähnlich und erlaubt dem Kickboxer auch Kniestöße und Kicks auf dem Oberschenkel. Schmidt traf einen sehr zähen Gegner aus München, Amin Bouhmdi, der sich mit dem jungen Grünsfelder Kämpfer eine harte Schlacht lieferte. Nach drei Runden eines turbulenten Kampfes setzte sich der junge Münchner knapp nach Punkten durchsetzen. Paul Luck dominierte drei Runden seinen Stuttgarter Gegner und schickte diesen auch zu Boden, als es in der zweiten Runde eine Schrecksekunde gab, in der Youseff von den Stuttgart Allstars den Grünsfelder mit einem Lebertreffer zu Boden schickte. Luck revanchierte sich postwenden mit einem eigenen Niederschlag und gewann seinen Kampf stark nach Punkten. Den krönenden Abschluss machte Daniel Hofmann. Vom Headcoach Abubakar Ismailov, ehemaliger Europameister, perfekt eingestellt, lieferte er sich den Kampf des Abends. Gegen Alican Kandemir aus Weiden gab es einen erfahrenen und starken Gegner, der stark dagegenhielt. Hofmann war nicht zum Verlieren gekommen und gewann alle drei Runden überlegen, wodurch er sich für weitere Aufgaben empfahl.

