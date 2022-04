Grünsfeld. Zuversicht in düsteren Zeiten: In diesem Jahr feiert der Männergesangverein „Liedertafel“ Grünsfeld seinen 100. Geburtstag. Das Jubiläum wollen die Sänger für einen Neustart nach coronabedingter Zwangspause nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind trotz allem gut über die Zeit gekommen“, meinte Hans Rackl. Der Vorsitzende blickte in seinem Rechenschaftsbericht bei der Generalversammlung im Rienecksaal auf das vergangene Jahr zurück. Dass nur vereinzelt Chorproben stattfinden konnten, nannte er „trostlos“ und „entmutigend“. Die staatlichen Vorgaben haben seinen Angaben zufolge das Vereinsleben ausgebremst.

Zuversicht schöpft Rackl aus dem bevorstehenden Jubiläum. Mit einem Liederabend am 9. Juli wollen die Sänger es begehen. Den 100. Geburtstag der „Liedertafel“ verstand Rackl als Ansporn, künftig wieder eifrig zu proben. Nach den Osterferien soll es losgehen. „Für jeden Sänger sollte es selbstverständlich sein zu kommen“, appellierte der Vorsitzende. Wenn jeder sein Möglichstes tue, könne das Jubiläum ein Erfolg werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterstützung erhielt Rackl von Andrea Müller-Köhler. Die Chorleiterin zeigte sich optimistisch, dass ein Auftritt der Sänger beim eigenen Jubiläum möglich ist. Ein Grundstock an Liedern ist ihrer Einschätzung nach vorhanden. „Wenn wir die Stücke geschickt auswählen und die Sänger eifrig proben, kann es gelingen.“

Ziemlich kurz fielen die Berichte von „Liedertafel“-Schriftführer Hermann Ködel und Walter Kraft von den „Grünbachtalern“ aus. Beide Formationen hatten coronabedingt keine Auftritte, Proben gab es auch so gut wie keine.

Walter Kraft ist in Personalunion auch Kassenwart. Trotz Pandemie stimmen seinen Angaben zufolge die Zahlen. Weil es keine Veranstaltungen gab, hielten die Ausgaben sich in Grenzen. Im Gegenteil: Aufgrund staatlicher Förderung konnte sogar ein kleines Plus verzeichnet werden. Kein Wunder, dass die Revisoren an Krafts Kassenführung nichts auszusetzen hatten. Der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes stand somit nichts im Wege.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Es wird wieder Normalität einkehren“, hoffte Joachim Markert. Der Bürgermeister lobte die Sänger in seinem Grußwort dafür, dass sie trotz widriger Umstände ihre Arbeit fortsetzen, und betonte den Wert der Gemeinschaft. „Das Singen verbindet und bringt auf andere Gedanken.“

In schwierigen Zeiten setzt man bei der „Liedertafel“ auf die bewährte Mannschaft. Die Vorstandswahlen gingen deshalb auch recht schnell und reibungslos über die Bühne. Einstimmig wurden die Amtsträger in ihren Funktionen bestätigt. Der Vorstand der Liedertafel setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Hans Rackl. Ihm zur Seite steht Walter Kraft. Er versieht in Personalunion das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassierers. Hermann Ködel bleibt Schriftführer.

Weiterhin gehören dem Vorstand an: Elmar Breunig, Martin Engert, Peter Umminger und Karlheinz Vollrath (alle Beisitzer), Elmar Breunig und Reinhold Segeritz (beide Rechnungsprüfer) sowie Stefan Ruf (Notenwart) und Willi Rüttling (Fahnenträger).

Ehrungen standen auch auf der Tagesordnung. Elisabeth Maag und Walter Spang sind seit 25 Jahren passive Mitglieder des Männergesangvereins. Für die langjährige Treue gab es die silberne Vereinsehrennadel samt Urkunde.