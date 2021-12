Grünsfeld. Einen Adventsgruß schicken Familienzentrum und Altenwerk an die Senioren der Gemeinde.

Fleißige Hände schnürten in den vergangenen Tagen zahlreiche Päckchen und gestalteten Karten. „Wir wollen damit ein kleines Zeichen der Verbundenheit in Gedanken und im Herzen senden“, erklärt Cornelia Renk. Die Leiterin des Familienzentrums bedauert es sehr, aufgrund der aktuellen Lage, keine Adventsfeier für die Senioren veranstalten zu können. Die Päckchenaktion ist in Renks Augen eine kleine Entschädigung. „Die Senioren soll wissen, dass wir an sie denken.“

Unterstützung erhielt Cornelia Renk von Dominik Ott. Er ist Koordinator des Familienzentrums Großrinderfeld und stundenweise auch in Grünsfeld tätig. Hier hat sich das Familienzentrum um Wittighausen erweitert und soll künftig als „interkommunales Familienzentrum“ geführt werden. Die Päckchenaktion fand in Kooperation mit dem Altenwerk statt. Maria Kraft, Cornelia Schenk und Christel Schies waren mit von der Partie. feu