Wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfall auf der A 81

Grünsfeld. Ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Samstagabend bei einem Unfall auf der A 81 an einem Mercedes Vito. Der Fahrer war gegen 20.30 Uhr zwischen der Landesgrenze Bayern und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim unterwegs.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Straße kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte rechts der Fahrbahn gegen die Schutzplanke. Anschließend drehte sich der Vito um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen. Die insgesamt sieben Personen, die sich im Fahrzeug befanden, blieben unverletzt. Ein herumfliegendes Fahrzeugteil beschädigte ein vorbeifahrendes Wohnmobil. Zehn Elemente der Schutzplanke wurden beschädigt, und es entstand ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro. Der Vito musste abgeschleppt werden.

