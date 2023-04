Wege für Erweiterung des Gewerbegebiets Waltersberg geebnet

Grünsfeld. Zusammen mit der Gemeinde Wittighausen besteht seit vielen Jahren eine Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft zur Pflege eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes. Nachdem im Jahr 2019 die erste Änderung fertiggestellt worden war, soll der Plan nun fortgeschrieben werden.

Grob gesagt, so Bürgermeister Joachim Markert in der Gemeinderatssitzung im Rienecksaal, steht im Flächennutzungsplan, wie die einzelnen Flächen sich in einer Gemeinde darstellen und wie sie genutzt werden dürfen. Deshalb sei es wichtig, dass man in die Zukunft sieht und schon jetzt die Weichen für die Entwicklung der Stadt stellt.

Es war bereits die zweite Auslegungsrunde des neuen Planes, dessen Ergebnisse nun im Grünsfelder Gemeinderat vorgestellt, abgewogen und in den Plan eingearbeitet werden sollten. Mit der Planausfertigung war das Büro Klärle aus Schäftersheim beauftragt. Hier hatte man auch die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden und von Privatpersonen zu berücksichtigen, die der Gemeinderat abgewogen hatte.

Grundsätzlich waren nur kleine Änderungswünsche seit der ersten Auslegung eingegangen, so Hauptamtsleiter Jürgen Umminger in seinem Sachvortrag. Vor allem die Widersprüche der Privatpersonen konnten keinen Einfluss nehmen, da sie nicht korrekt auf den Sachverhalt und das Verfahren gerichtet waren, so der Hauptamtsleiter. Ein Widerspruch richtete sich gegen die Prüfung des Grundwassers, das sei aber erst Aufgabe in einem Bebauungsplan. Ein Flächennutzungsplan gebe nur die Möglichkeiten vor, ob es dann wirklich zur Ausführung kommt, entscheide sich später mit der Aufstellung eines konkreten Bebauungsplanes.

Ebenso abgelehnt, weil nicht korrekt war die Ausführung, dass im Bereich „Weißes Feld“ verschmutztes Erdreich abgelagert werden soll. Dem sei in keinster Weise so, lautete die ablehnende Begründung. Lediglich Erdreich der Klassen Z0 und Z1 sollten hier hinzukommen. Für eine andere Art der Deponie erhalte man keine Zulassung, war schon in den Beratungen zur geplanten Erdaushubdeponie in einer früheren Gemeinderatssitzung deutlich geworden.

Um das Gewerbegebiet am Waltersberg zu erweitern, konnte die Firma Transnet bewegt werden, den Verlauf ihres Höchstspannungskabel zu ändern, so dass er das neu zu erschließende Gewerbegebiet nicht durchläuft. Die Forstdirektion in Freiburg hatte angemerkt, dass man auf den Abstand von Wohn- oder Gewerbebebauung zum Wald achten muss. Dieser müsse 30 Meter betragen, was aus den bisherigen Planungsunterlagen nicht klar ersichtlich war, nun aber deutlich aufgeführt wird.

In diesem Zusammenhang wollte Franz Ködel wissen, wie es sich mit Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Baugebiete verhält. Auch dies sei nicht Gegenstand eines Flächennutzungsplanes, erwiderte Jürgen Umminger. Joachim Markert ergänzte allerdings, dass die Stadt schon seit mehreren Jahren ein Ökopunkte-Konto führe und so auf Vorrat gearbeitet habe, um mögliche Ausgleichsmaßnahmen abzufedern, sofern sie nicht direkt auf dem betroffenen Areal möglich sind.

Im Flächennutzungsplan sind zwei neue Baugebiete in Grünsfeld und Zimmern vorgesehen, zudem die Erweiterung des Gewerbegebietes am Waltersberg in Richtung Autobahn 81. Der Regionalverband begrüße ausdrücklich die Erweiterung des Gewerbegebietes, erläuterte der Bürgermeister. Hierfür seien 25 Hektar geplant, wobei letztlich nur etwa 20 genutzt werden können.

Auf die Frage von Viola von Brunn, ob es denn schon Gespräche mit den betroffenen Landbesitzern gegeben habe, antwortete Joachim Markert, dass dies noch nicht geschehen sei und zudem auch unüblich. Erst wenn der Flächennutzungsplan genehmigt ist, könne man konkrete Planungen anstellen. Das wird noch ungefähr ein halbes Jahr dauern, verdeutlichte der Rathauschef auf Frage von Dieter Schenek.

Lothar Derr ergänzte noch, dass man extra die Vorrangflächen für Photovoltaik und Windenergieanlagen ausgespart hatte bei der Planung, um möglichst schnell voranzukommen. Jürgen Umminger ergänzte, dass bei der sich im Moment schnell ändernden Gesetzeslage sonst eine zeitlich überschaubare Änderung des Flächennutzungsplanes nicht umsetzbar gewesen wäre.

Der Gemeinderat stimmte bei drei Gegenstimmen für die Änderung und beauftragte die Verbandsmitglieder der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen bei der Sitzung des Verbandes am 3. Mai im Rathaus von Wittighausen entsprechende Beschlüsse mit dem imperativen Mandat zu fassen.