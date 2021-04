Grünsfeld. Die Ferienzeit wurde genutzt, um das Außengelände des Kindercampus in Grünsfeld weiter zu verschönern.

Zusammen mit dem Verein Naturspur hatte man bereits im letzten Jahr begonnen, den Spielplatz zwischen Lehrergebäude und Hausmeisterhaus zusammen mit ehrenamtlich tätigen Eltern zu errichten. Nun kommen die Bereiche beim Schulhaus I und Schulhaus II hinzu.

Dank eines Autokrans wurde das neue Spielhaus am Kindercampus unkompliziert an seinen neuen Platz gehoben werden. © Autoservice Feuerstein

„Wir müssen jetzt leider ohne Eltern arbeiten, weil die derzeitige Pandemielage einen Arbeitseinsatz nicht zulassen würde“, bedauert Schulleiter Uwe Schultheiß. Denn die Eltern hätten gerne wieder ihre Hilfe bereitgestellt. Er ist allerdings vor Ort und hilft mit, damit schon bald ein neues Freizeitgelände für Kinder und Schüler geschaffen wird.

Dabei kann er auch auf die Mitarbeit des gemeindlichen Bauhofes zurückgreifen, die mit Maschinen und körperlichem Einsatz unterstützen.

Angetan vom Einsatz

Bürgermeister Joachim Markert war im vergangenen Jahr schon sehr angetan vom Einsatz der Eltern bei dem Projekt und betont immer wieder, wie wichtig dieser Einsatz für die Allgemeinheit sei. Doch nicht nur den Arbeitseinsatz würdigte er. Markert dankte auch den örtlichen Firmen, die das Projekt großzügig unterstützen. So stellte beispielsweise die Firma Autoservice Feuerstein ihren großen Autokran kostenfrei zur Verfügung, als der gemeindliche Bauhof das Spielhaus an der richtigen Stelle aufstellen wollte. „Es ist für uns selbstverständlich, dass wir helfen, wann immer es geht“, so Geschäftsführer Martin Feuerstein. Nicht nur der Kran kam bisher zum Einsatz, auch als die anderen Spielgeräte versetzt werden mussten, half die Firma unentgeltlich.

Als es jetzt darum ging, eine Beschattung mit Sonnensegeln für den Spielplatz anzuschaffen, erklärte sich die Firma wieder bereit, zu helfen. „Diese Sonnensegel sind sehr wichtig, weil dadurch ein guter Schutz für die Kinderhaut gegeben ist. Gerade in den Jahren bis zum 13. Lebensjahr ist bei ihnen der Hautschutz gegen UV-Strahlen noch nicht voll ausgebildet“, so Bürgermeister Markert.

Martin Feuerstein machte deutlich, dass man in Zukunft alle Grünsfelder Spielplätze mit solchen Sonnensegeln ausstatten möchte und nicht nur die neu geschaffene Spiellandschaft rund um den Kindercampus. Als Vater sei ihm der Schutz seiner und der anderen Kinder sehr wichtig und deshalb engagiert er sich gerne für die Gemeinschaft, so Feuerstein. mae

