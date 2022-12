Vorfreude aufs Weihnachtsfest gesteigert

Grünsfeld. Noch heißt es, sich gedulden. Zwar steht Weihnachten bevor, doch die Zeit bis zum Fest kann dem, der es voller Sehnsucht erwartet, recht lang werden. Da helfen Veranstaltungen, die die Zeit verkürzen und die Vorfreude steigern. Wie das vom Kulturverein organisierte Kirchenkonzert am dritten Adventssonntag in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul. Die abwechslungsreichen Darbietungen der rund 100 Akteure stellten eine vorweihnachtliche Bescherung dar.

„Macht hoch die Tür“ stimmten Kirchenchor und Männergesangverein „Liedertafel“ zur Eröffnung an. Der reizvolle Wechselgesang unter der Leitung von Andrea Müller-Köhler hatte programmatischen Charakter. Akteure und Publikum signalisierten damit ihre Bereitschaft, sich für die Gegenwart Christi im Heute zu öffnen.

Barocke Festmusik darf bei einem Adventskonzert nicht fehlen. Heiter-strahlende Trompetenklänge trafen auf den prachtvollen Klang der Orgel bei „La Réjouissance“, dem vierten Satz aus Händels „Feuerwerksmusik“. Andrea Müller-Köhler (Orgel) und Steffen Beetz (Trompete) harmonierten prächtig. Ebenso bei Haydns „Trompetenkonzert Es-Dur“. Das „Andante“ des Mittelsatzes brachte die gesanglichen Möglichkeiten des Soloinstruments eindrucksvoll zur Geltung.

Erwartungsvoll blickten die Sänger des Gesangvereins „Liedertafel“ auf die Geburt des Gottessohnes. Unter der Leitung von Andrea Müller-Köhler stimmten sie volkstümliche Lieder wie die böhmische Weise „Freu dich Erd und Sternenzelt“ oder „Stehet still und lauscht ein wenig“ aus Franken an.

Andrea Müller-Köhler war an diesem Abend im Dauereinsatz. Die Organistin zeichnete zugleich für drei Chöre verantwortlich. Neben dem Männergesangverein waren das der Kirchenchor und der Singkreis. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Daran erinnerte der Singkreis mit dem schwungvollen Spiritual „Go, tell it to the mountain“. Kirchenchor und Orgel traten in einen zarten musikalischen Dialog mit Gerhard Rabes „Kleiner Fantasie“ über das Kirchenlied „Es kommt ein Schiff geladen“.

Zum stimmgewaltigen Gemeinschaftschor vereinten sich Singkreis, „Liedertafel“ und „Kirchenchor“, um die zentrale Botschaft des Weihnachtsevangeliums zu verkünden: „Gottes Sohn wird geboren bald“.

Ein Adventskonzert in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul ist ohne die Musikkapelle Grünsfeld nicht denkbar. Unter der Leitung von Thomas Mohr demonstrierte das erstaunlich junge Ensemble eine bemerkenswerte Vielseitigkeit. In Thiemo Kraas’ „A little opening“ wechselten sich Momente allerhöchster Konzentration ab mit Momenten der Ausgeglichenheit und Ruhe. Drei Sätze aus Jacob de Haans monumentaler Komposition „Virginia“ entwarfen eine musikalische Skizze der Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten.

Popklänge im Orchestersound stellten Paul Simons Welthit „Sound of Silence“ und die „Hymne“ aus dem Musical „Chess“ dar.

Sakralem Liedgut widmeten die Musiker sich mit dem von Alfred Bösendorfer vertonten Psalm 148 mit dem Titel „Erfreue dich, Himmel“. Einen Moment der Besinnung schenkte die Musikkapelle mit Thiemo Kraas’ „Adventsfantasie“. Sie brachte zwei der schönsten Adventslieder zusammen: das erwartungsvoll-festliche „Macht hoch die Tür“ sowie das zarte und innige „Maria durch ein’ Dornwald ging“.

„Die Adventszeit lädt ein, innezuhalten“, meinte Pfarrer Oliver Störr. In seinem geistlichen Impuls forderte er dazu auf, die wirklich kostbaren Dinge im Leben in den Blick zu nehmen. Das könne seiner Meinung nach auch vermeintlich Unscheinbares sein. Die Krippe im Stall mache deutlich: „Nichts ist alltäglich.“

Nach dem geistlichen Segen vereinigten Akteure und Publikum sich zum großen Finale, um ein traditionelles Lied der Adventszeit anzustimmen: „Tochter Zion“. Die darin zum Ausdruck gebrachte Vorfreude ging auf alle Beteiligten über. Weihnachten kann kommen.

Mit dem Erlös der Veranstaltung wollen die Verantwortlichen dazu beitragen, dass die Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen einen barrierefreien Zugang bekommt. feu