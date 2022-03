Viele Neuerungen maßgeblich betreut

Nach über 39-jähriger Tätigkeit bei der Stadt Grünsfeld wurde Josef Sommer nun von Bürgermeister Joachim Markert in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grünsfeld. Josef Sommer wurde im Jahr 1982 bei der Stadt Grünsfeld als Kassenverwalter in der Stadtkasse eingesetzt. In den Jahren 1986 bis 1991 vollzog er die Umstellung des Finanzwesens von der halb-maschinellen/-manuellen Verbuchung auf die Elektronische Datenverarbeitung. Ab dem Jahr 2004 wurde die gesamte Veranlagung in der EDV erfasst. Für die Umstellung des gesamten Finanzwesens auf „SAP“ war er ebenfalls verantwortlich. Zuletzt stellte er in den Jahren 2019/2020 von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht „Doppik“ um.

Über viele Jahre war Josef Sommer auch Verbandsrechner beim Zweckverband Wasserversorgung Grünbachgruppe. Durch sein kollegiales und ausgeglichenes Wesen war er sowohl bei seinen Kollegen und -innen als auch bei seinen Vorgesetzten sehr beliebt. In allen Belangen war Josef Sommer ein sehr verlässlicher und guter Ansprechpartner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bürgermeister Joachim Markert wünschte Josef Sommer für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und dankte ihm für die stets hervorragend geleistete Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grünsfeld. Zur Verabschiedung im Rathaus überreichten Bürgermeister Joachim Markert, Hauptamtsleiter Jürgen Umminger, Kämmerer Christoph Kraft und Personalratsvorsitzender Gabriel Weber eine Pflanze und ein Präsentkorb.

Neue Kassenverwalterin wurde zum 1. März 2022 Carina Girg. Sie hat im September 2019 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Grünsfeld begonnen und diese mit erfolgreichem Bestehen ihrer Abschlussprüfung im Februar 2022 abgeschlossen. Alle Beteiligten wünschten Carina Girg für ihre neue verantwortungsvolle Aufgabe viel Freude und Erfolg. Auch sie erhielt von Bürgermeister Joachim Markert und dem Personalratsvorsitzenden Gabriel Weber ein Präsent. stvg