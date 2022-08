Viele Einblicke erhalten

Lauda/Grünsfeld. „Wir wollen den Sommer nutzen, um möglichst viele Einblicke in unsere Unternehmenslandschaft zu erhalten“, so Marco Hess, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat der Stadt, bei der jüngsten Besuchstour.

Dass das Druckgewerbe vor einem Wandel steht, habe nicht nur mit Corona zu tun, aber die Situation habe sich dadurch auch noch mal gewandelt: Stichwort „Digitalisierung“. So war es der CDU-Familie ein Anliegen, auch bei einem wichtigen Arbeitgeber in diesem Bereich, der Firma StieberDruck in Lauda, vorbeizuschauen. Geschäftsführer Volker Bier, der die Geschicke mit seinem Bruder Herbert Bier lenkt, gewährte den Besuchern beim Gang durch die Druckerei viele Eindrücke. „Wir machen viel im Bereich Nachhaltigkeit“, so Bier. Ein Punkt sei etwa die ISO 14001 Zertifizierung. Ebenso arbeite man als Unternehmen ständig an den Umweltzielen und setze diese auch um. StieberDruck sei breit aufgestellt, was die Produktvielfalt angehe. Als regionaler Player sei auch der Wettbewerb mit den Großdruckereien sowie der Fachkräftemangel ein Problem, was im Gespräch erörtert wurde.

Anschließend war die Gruppe bei der Bohlender GmbH im Industriepark auf Grünsfelder Gemarkung zu Gast. 1959 von Hermann Bohlender als Präzisionsdreherei gegründet, fertigte das Unternehmen 1972 ein erstes Drehteil aus PTFE, besser bekannt als Teflon von DuPont – ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Heute entwickelt, konstruiert und produziert die Bohlender GmbH aus Hochleistungskunststoffen Laborbedarf – bekannt unter dem Markennamen Bola. Unter der Unternehmensleitung von Volker Bohlender, der die Gruppe empfing, fiel 1997 der Startschuss für eine weitere Fertigungslinie: Exsikkatoren und Trockenschränke aus Acryl-Glas zur Begasung, Trocknung und Lagerung empfindlicher Substanzen und Gegenstände. 2020 erschien die dritte Produktlinie: Unter dem Markenname b.safe werden Sicherheitslösungen für den HPLC-Bereich gefertigt.

Für die Kommunen sei es enorm wertvoll, solche Unternehmen zu haben, die sich auch mit entsprechender Gewerbesteuerzahlung für den städtischen Haushalt bemerkbar machen, so Fraktionschef Marco Hess abschließend.