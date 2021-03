Die katholische öffentliche Bücherei hat neue Räume im ehemaligen Elektrogeschäft Konrad neben der Sparkasse bezogen. Geöffnet ist ab 23. März, sofern es die Corona-Lage zulässt.

Grünsfeld. „Es ist schön, dass die Bücherei einen neuen Platz gefunden hat“, freut sich Pfarrer Oliver Störr. Untergebracht war sie bislang im Marienhaus. Nachdem das Gebäude verkauft werden soll, war eine Alternative gefragt. Die fand sich in dem einstigen Verkaufsraum des Elektrogeschäfts Konrad neben der Sparkasse. „Das ist eine zwar vorübergehende, aber durchaus repräsentative Unterkunft“, betont Störr und bedankt sich bei Familie Konrad, die spontan zugesagt habe, die Bücherei aufzunehmen.

In den vergangenen Wochen hat das Büchereiteam den Umzug über die Bühne gebracht. Rund 3000 Medien mussten von der Hauptstraße in die Abt-Wundert-Straße transportiert werden. Bücher, Zeitschriften, Musik-CDs und Hörbücher sind in den neuen Räumlichkeiten nun wieder schön angerichtet und warten darauf, von den rund 900 Kunden ausgeliehen zu werden. „Die Bücherei ist ein wichtiger Bestandteil der Seelsorgeeinheit“, erklärt Oliver Störr. Der Seelsorger beschreibt sie als einen Ort, der nicht nur eine Anlaufstelle für Leseratten sei, sondern auch Begegnungen und gute Gespräche biete. Das liegt seinen Angaben zufolge vor allem am engagierten Büchereiteam. Jutta Christ, Gisela Rützel, Christina Segeritz und Brigitte Zorn sorgen dafür, dass der Lesestoff für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht ausgeht. Ständig sind sie auf der Suche nach Neuerscheinungen . Eine Besonderheit der Bücherei sind Kooperationen mit dem Kindergarten St. Marien und dem Seniorenheim St. Barbara. feu