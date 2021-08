Vereinsleben kommt wieder in Schwung

Grünsfeld. Die Musikkapelle Grünsfeld traf sich zur Jahreshauptversammlung im Freien auf dem Platz vorm Vereinsheim der Kapelle. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Elke Krappel überbrachte Jürgen Hofmann, in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister, die Grußworte der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laura Ködel las das Protokoll der letzten Hauptversammlung und den Jahresbericht vor. Durch die Corona-Pandemie gab es lediglich ein paar Punkte zu berichten. Den musikalischen Höhepunkt des vergangenen Jahres stellte das Platzkonzert im Oktober dar.

Matteo Boccagno berichtete von Auftritten und Ereignissen der Jugendkapelle. Doch war auch hier die Auflistung ungewöhnlich kurz, lediglich ein Auftritt fand statt. Umso mehr freue man sich, dass die Probearbeit wieder gestartet sei.

Wolfgang Segeritz schilderte die finanziellen Angelegenheiten des Vereins. Durch die Kassenprüfer Ute Bieger und Thomas Englert wurde ihm eine einwandfreie Kassenführung bestätigt werden, so dass die Entlastung des gesamten Vorstands einstimmig beschlossen wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dann standen der Bericht der Dirigenten und der Jugendleiterin an. Daniela Stoy blickte aus der Sicht der Dirigentin der Jugendkapelle auf das vergangene Jahr zurück. Erfreulicherweise wurde die Probenarbeit nach dem zweiten Lockdown wieder aufgenommen, ohne viele Verluste verzeichnen zu müssen. Die aktuell zwölf Musiker seien motiviert bei der Sache und hofften auf baldige Auftritte.

Jugendleiterin Kerstin Pürzl berichtete von den Plänen in der Nachwuchsförderung. Einzelunterricht, Blockflötengruppen und musikalische Früherziehung können wieder stattfinden, die Vorbereitungen auf die nächsten Jungmusiker-Leistungsabzeichen sollen nach den Sommerferien aufgenommen werden. Außerdem plane man mit einem Vorspielnachmittag im Spätjahr. Des Weiteren stehe ein Projekt der Jugendkapelle in Kooperation mit den Musikvereinen aus Krensheim, Kützbrunn und der Bläserjugend Wittighausen an, zu dem die Planungen schon angelaufen seien.

Das Beste aus Situation gemacht

Als Dirigent der Musikkapelle teilte Steffen Beetz seine Sicht auf das vergangene Jahr mit. Es hätte ein ereignisreiches Jahr werden sollen, doch habe man das Beste aus der Situation gemacht. Das Platzkonzert erzielte durchweg positive Resonanz, so dass dies im kommenden Herbst aufgrund der erneut ausgefallenen Serenade wiederholt werden soll. Er betonte den gut gelungenen Wiedereinstieg nach der langen Pause und lobte Probenbeteiligung und Motivation der Musiker. Beim Blick in die Zukunft kündigte er die Beteiligung der Musikkapelle am Projekt „AufTakt!-Tauberfranken“ an. Dies bietet die Möglichkeit eines Konzertes im Kloster Bronnbach, welches am 18. oder 19. September stattfinden wird.

Die Vorsitzende Elke Krappel bedankte sich bei den zweiten Vorsitzenden Marius Funtukas und Jürgen Hofmann für die gute Zusammenarbeit, besonders bei der Umsetzung der sich ständig ändernden Corona-Vorschriften. Sie ließ kurz das vergangene Jahr Revue passieren. Man freue sich, dass trotz des Wegfalls diverser Veranstaltungen das Loch in der Vereinskasse überschaubar gebliebe sei, was vor allem den großzügigen Spenden sowie Fördermitteln von Land und Gemeinde zu verdanken ist. Somit wurde weiterhin in Jugendarbeit und Ausbildung investiert. Beim Blick in die Zukunft wies sie ebenfalls auf die geplante Kooperation der Jugendkapelle hin, welche gemeinsame Proben und Konzerte sowie die Nachwuchsgewinnung zum Ziel habe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anschließend folgten die Ehrungen, zunächst der passiven Mitglieder. Hier wurde Margit Sobotta für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sie ist dem Verein bis heute eng verbunden.

Die Ehrung der aktiven Mitglieder begann dann mit der Auszeichnung für zehnjährige aktive Mitgliedschaft für Celina Brennfleck, Sarah Krappel, Luca Landwehr und Alina Weis.

Alle vier sind neben den musikalischen Events auch bei jeder Art von Arbeitseinsätzen stets zur Stelle, Luca Landwehr ist außerdem seit 2019 im Vorstand aktiv. Die Ehrung für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Martina Neckermann. Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Christoph Kraft und Daniela Stoy gewürdigt. Daniela Stoy ist seit 2005 Dirigentin der Jugendkapelle und leitet zudem die Blockflötengruppen sowie den Einzelunterricht der Schüler am Saxofon.

Für 45 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Michael Engert, Elke Krappel und Jürgen Hofmann ausgezeichnet. An dieser Stelle wurde besonders das große Engagement von Elke Krappel als Vorsitzende sowie Jürgen Hofmann als Stellvertreter betont.

Auf 50 Jahre aktive Mitgliedschaft kann Wolfgang Segeritz zurückblicken, der sich nicht nur als Kassierer und Stubenwirt stets stark in den Verein einbringt. Otmar Mohr erhielt die Ehrung für 55 Jahre aktive Mitgliedschaft. Auch er ist neben der musikalischen Tätigkeit als sehr engagiertes Mitglied aus dem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken.

Zum Abschluss ergriff Elke Krappel das Wort und gab einen Ausblick auf die anstehenden Veranstaltungen und Termine.

Unter Beobachtung der aktuellen Situation blickt der Verein doch recht optimistisch in die Zukunft, man freue sich auf die Teilnahme beim Projekt „Auf!Takt Tauberfranken“ sowie das Platzkonzert im Herbst, ebenso wie auf die Highlights des nächsten Jahres, welche die Serenade sowie das Schützenfest in Lehrte beinhalten. muka