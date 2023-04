Unternehmenshistorie entscheidend mitgeprägt

Grünsfeld. Anlass zu einer besonderen Jubiläumsfeier bei Bohlender in Grünsfeld war die 40-jährige Betriebszugehörigkeit des Entwicklungs- und Betriebsleiters Ernst Schweitzer.

Geschäftsführer Volker Bohlender erwies seinem langjährigen Mitarbeiter die Anerkennung für dessen langjährige Treue zum Unternehmen in einer kleinen Feierstunde.

Nach seiner Ausbildung bei der Firma Zwick wurde Ernst Schweitzer 1983 von Firmengründer Hermann Bohlender noch am damaligen Standort Lauda als Produktionsmitarbeiter eingestellt. Als es später darum ging, eine Meisterstelle zu besetzen, war Schweitzer die erste Wahl. In seiner Funktion als Entwicklungs- und Produktionsleiter trug er so maßgeblich zur mittlerweile fast 64-jährigen Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens bei. „Besonders Dein Ideenreichtum, Dein fachlicher Rat ebenso wie Deine konstruktive Kritik weiß ich sehr zu schätzen. Auch in stürmischen Zeiten verlierst Du nie die Nerven. Dies alles sind Bausteine unserer erfolgreichen Zusammenarbeit“, so Bohlender. Als Zeichen der Anerkennung überreichte der Geschäftsführer seinem Mitarbeite eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken. Bürgermeister Joachim Markert händigte ihm die Ehrenurkunde des Landes aus und sagte „Lange Betriebszugehörigkeiten zeugen von einem tollen Unternehmen, das seine Mitarbeiter als Schatz sieht.“