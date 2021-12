Treue Mitarbeiter geehrt

Zimmern. „Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“ Getreu dem Motto des Komponisten Johann Anton Bruckner ehrte die Bauunternehmung Pfeuffer aus Zimmern langjährige Mitarbeiter. Denn engagierte und loyale Mitarbeiter sind das Fundament florierender Firmen.

Da die Weihnachtsfeier lediglich in einem sehr abgespeckten Rahmen stattfinden konnte, wurden die drei Jubilare kurzerhand unter freiem Himmel ausgezeichnet. Die Urkunden und Präsentkörbe für die Treue und Verbundenheit, wurden an die beiden Maurer Joachim Stolzenberger, Eduard Merklinger und an den Baugeräteführer Hamit Kaya überreicht. Die geehrten Mitarbeiter gehören dem Familienbetrieb seit mittlerweile über zehn Jahren an.

Darüber hinaus betonte die Familie Pfeuffer, dass alle Beschäftigten mit ihrer langjährigen Erfahrung, Professionalität, Flexibilität und qualifizierten Fachkenntnissen maßgeblich am Erfolg und dem Wachstum des Unternehmens beteiligt sind. Der Mittelstandsbetrieb etablierte sich neben seinem traditionellen Bereich im Wohn- und Gewerbebau, auch als angesehener Fachbetrieb für Natursteinarbeiten.