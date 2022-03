„Till von Franken” hat den Gedichtband „Ansichten eines Narren” veröffentlicht

Helmstadt/Grünsfeld. Unter dem Titel „Ansichten eins Narren“ hat Hans-Jürgen Esser mehr als 40 heiter-besinnliche Gedichte veröffentlicht. Sie zeigen ihn als wachen Beobachter des Zeitgeschehens, der nichts von seiner Formulierungskunst verlernt hat.

„Geplant war das nicht“, sagt Hans-Jürgen Esser. Er habe zwar nach seinem Abschied von der Fasnacht weiterhin regelmäßig Gedichte geschrieben. Von einer Veröffentlichung wollte er aber nichts wissen. Gedrängt von seinen Töchtern, habe er dann doch zugestimmt. Und als ein Bekannter den Kontakt zu einem Verlag vermittelte, gab Esser sein Einverständnis.

Blick hinter die Fassade

Entstanden ist ein kleines, aber feines Buch mit Gedichten voller Lebensweisheit und mit einem Augenzwinkern. Hans-Jürgen Esser hat die Maske des Tills abgelegt. Doch die Beobachtungsgabe, das Erkennen der täglichen Widersprüche, der Blick hinter die bürgerliche Fassade, der Sinn für Humor, die Gedanken im Kopf sind ihm nicht verloren gegangen. Witzig und auch ernst, gesellschaftskritisch, mit Respekt vor den menschlichen Eigenarten, hält er dem Leser den Spiegel vors Gesicht. Er schreibt als Privatmann weiter und bringt als Virtuose des Vierzeilers die täglichen Widersinnigkeiten in Reimform zu Papier.

Meist sind es Begebenheiten des Alltags, die Hans-Jürgen Esser mal im Dialekt, mal hochdeutsch, aber immer pointiert zur Sprache bringt. So kommentiert er schmunzelnd die Sorge um das liebe Geld, spottet über vergebliche Diätkuren oder schwelgt in Urlaubserinnerungen.

Esser erweist sich auch als profunder Kenner katholischer Befindlichkeiten. Bei Gedichten wie „Die Wallfahrt“, „Der Kirchgang“ oder „Die Beichte“ handelt es sich freilich nicht um fromme Unterweisungen, sondern Einsichten in Menschliches, Allzumenschliches.

Als Meister des geschliffenen Wortes ist Hans-Jürgen Esser der schlampige Umgang mit der Sprache in Dorn im Auge. Sein Unbehagen über aktuelle Entwicklungen bringt er in Gedichten wie „Muttersprache“, „Denglisch“ oder „Zigeunersoße“ zum Ausdruck.

Erinnerung an verstorbene Frau

Essers Lieblingsgedicht ist sein wohl persönlichstes der Sammlung. Die „Erinnerung an einen geliebten Menschen“ ist seiner verstorbenen Frau Gertrud gewidmet. Im Vorwort dankt er ihr posthum dafür, dass sie ihn in mehr als 50-jähriger Ehe „ohne Murren und Klage ertragen“ hat.

Eine Besonderheit des liebevoll gestalteten Buches sind etliche Zeichnungen, die Enkel Roman Heinrich beigesteuert hat. Sie veranschaulichen und unterstreichen die Aussage der Gedichte sehr schön.

Hans-Jürgen Esser, Jahrgang 1942, ist in Trier aufgewachsen. 1960 kam er nach Unterfranken, wo er heute noch lebt. Mehr als 46 Jahre hat er im Stahlbau gearbeitet. Er war verheiratet und hat fünf Töchter. Mehr als 50 Jahre schrieb er Reden in der fränkischen Fasnacht. 15 Jahre lang gab er seinen reichen Erfahrungsschatz als Rhetoriklehrer an die Jugend weiter. Nachwuchstalent Markus Kiefel unterstützt er beispielsweise nach wie vor.

Die Paraderolle des „Till von Franken“ machte Hans-Jürgen Esser über die Grenzen seiner fränkischen Wahlheimat hinaus bekannt. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm der Auftritt 2006 beim Bayerischen Fernsehen in der Sendung „Franken Helau“ oder vor Politikern der Landesvertretung in Berlin.

Immer noch sozial engagiert

Essers Einsatz für die Fasnacht wurde mehrfach gewürdigt. Den „Silbernen Till“ und den „Schembart-Läufer“ gab es für seine Verdienste um die Jugendarbeit. 2017 erhielt er den Verdienstorden in Gold mit Brillanten. Die höchste Ehrung, die der Bund Deutscher Karneval zu vergeben hat, wird nur wenigen Fasnachtern zuteil. Bereits 1968 trat Esser der Narrengesellschaft in Helmstadt bei. Dort war er 22 Jahre Sitzungspräsident. Seit 1996 ist Esser auch Mitglied der „Hasekühle“. An die Zeit in Grünsfeld erinnert Esser sich gern. Grünsfeld sei ihm zur zweiten Heimat geworden. „Die Hasekühle haben mich aufgenommen, als ich in einer persönlichen Krise steckte.“

Ganz zurückgezogen hat Hans-Jürgen Esser sich auch mit 80 Jahren nicht. Noch immer engagiert er sich für Senioren oder Kranke. Regelmäßig besucht er soziale Einrichtungen, um dort seine Gedichte vorzutragen. Mit seinen Auftritten will er Menschen eine Freude bereiten, denen es nicht so gut geht. „Ich fühle mich verpflichtet, hier zu helfen“, sagt Esser. feu