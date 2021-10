Straßensanierung ab Herbst 2022

Grünsfeld. Ein Projekt, das eigentlich schon vor Jahren verwirklicht werden sollte, ist die Sanierung von Grünbachstraße, Bergweg, Klinge und Stationenweg in Grünsfeld. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Maßnahme ins Auge gefasst, aber wieder verschoben. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag ging man auf die konkrete Umsetzung ein. Eine weitere Informationsveranstaltung ist für die Anwohner noch geplant.

Für die Betroffenen heißt das, sich in Geduld zu üben. Rund drei Jahre hat man für die komplette Maßnahme eingerechnet. Sie wird rund vier Millionen Euro verschlingen. „Eine vergleichbare Summe haben wir in den Kinder-Campus gesteckt“, sagte Bürgermeister Joachim Markert. Nun nehme man viel Geld in die Hand, um die Straßenzüge zu sanieren.

Aus dem Ausgleichstock des Landes und dem Förderprogramm Entwicklung ländlicher Raum hat die Kommune einen kräftigen Zuschuss erhalten, so Markert. Denn 150 000 Euro flossen zusätzlich zu den beantragten Mitteln. „Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man mehr bekommt, als man will“, freute sich der Rathauschef.

Viele Wasserrohrbrüche

Dass diese Maßnahme dringend nötig ist, war den Gemeinderäten klar. Zahlreiche Wasserrohrbrüche haben in der Grünbachstraße in der Vergangenheit für einen Flickenteppich auf dem Straßenbelag als auch auf den Gehwegen gesorgt. Für die Wasserversorgung werden in regelmäßigen Abständen Schächte eingebaut, um bei einem Rohrbruch nicht mehr die ganze Straße sperren zu müssen. Marode ist nicht nur die Wasserleitung in dem Baugebiet aus den 1960er Jahren, sondern auch der Kanal. Zusätzlich ist eine Aufdimensionierung vorgesehen. Im Zuge der Maßnahme wird der Energieversorger Netze BW die bisherigen Dachständer entfernen und die eine Verlegung der Leitungen unter die Erde sorgen.

Dieter Braun und Manuel Belz vom beauftragten Ingenieurbüro Jouaux sprachen von drei Bauabschnitten. Zunächst soll die Grünbachstraße saniert werden, im folgenden Jahr der Bergweg und schließlich Klinge und Stationenweg. Neben Wasser und Abwasser soll auch die Treppenanlage erneuert und vor allem durch mehr Stufen flacher werden. Mehr öffentliche Parkflächen, wie es sich Dieter Braun gewünscht hat, wird es aufgrund der beengten Situation allerdings nicht geben. Teilweise müssen auch kleine Grünflächen geopfert werden. Zudem soll der Gehweg ein neues Pflaster erhalten. Einen Bordstein wird es nur noch auf einer Seite geben, im bergseitigen Bereich plant man ein höhengleiches Niveau, was behindertengerecht ist.

Ist man im ersten Bauabschnitt in der Grünbachstraße noch auf einem flachen Gelände unterwegs, kommen im zweiten Jahr die Steilstücke. Dort werden die vielen Stützmauern eine Herausforderung. Und auch die „Einfahrt“ in die künftige Baustelle wird nicht ganz einfach, weil sie nur über die Grünbachstraße erfolgen kann. Die Ausschreibungen sollen in Kürze erfolgen, damit die Vergaben schnell möglich sind. Die Bagger könnten dann im nächsten Herbst anrollen.

Für Markert kommt die Maßnahme aber genau zum richtigen Zeitpunkt, da derzeit auch der Ausbau der Glasfaserkabel im Kreis aktuell ist. Deshalb will man in dem Bereich vorsorglich noch Leerrohre einziehen, um nach der Fertigstellung nicht gleich wieder die neue Straße aufreißen zu müssen. Gespräche mit der BBV und Netze BW würden bereits geführt, machte Markert deutlich.

Für die Anwohner will man auf den beiden Baulücken in der Grünbachstraße sowie an der Mühle Möglichkeiten schaffen, um dort die Autos ortsnah parken zu können. Dort sollen auch die Baufirmen ihre Materialien lagern.

Die Hauseigentümer können im Zuge der Baumaßnahme auch ihren Hausanschluss erneuern. Weil aber durch das steile Gelände viele Häuser zurückversetzt und mit Stützmauern versehen wurden, will Gemeinderat Franz Ködel die Anwohner mit den Kosten nicht ganz allein lassen.