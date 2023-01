Zimmern. „Wir Sternsinger bringen euch den Segen. Für Glück und Frieden in eurem Leben.“ Am Dreikönigstag machten sich in Zimmern zehn Ministranten auf den Weg, um den Segen der Heiligen Nacht in die Häuser zu bringen. Dabei sammelten sie über 1380 Euro für die gute Sache. Bild: Kirchengemeinde

