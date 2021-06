Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bis zu 30 Liter auf den Quadratmeter - 30-minütiger Starkregen sorgt in Grünsfeld und Kützbrunn am Mittwochabend für mehrstündige Einsätze der Feuerwehr Starkregen in Grünsfeld und Künzbrunn löst Feuerwehreinsätze aus

Ein kurzer Starkregen hat die Feuerwehren Grünsfeld und Kützbrunn am Mittwochabend mehrere Stunden lang auf Trab gehalten. Im Industriegebiet „Sonnenleite“ musste schweres Räumgerät ran, um Schlamm- und Geröllmassen zu beseitigen.