Starker Rückschnitt hilft den Kopfweiden

Stark zurückgeschnittene Bäume stehen am Grünbach zwischen Paimar und Grünsfeld-Hausen. Was hat es mit diesem Schnitt auf sich?

Grünsfeld/Lauda-Könighofen. Alois Reinhart und Armin Härtig, die beiden Vorsitzenden des Grünsfelder Naturschutzvereins, wurden gefragt, ob der starke Rückschnitt einiger Bäume am Grünbach südlich von Paimar in Ordnung ist. „Es handelt sich um Kopfweiden und sehr starke alte Baumweiden“, erklären die beiden. Und um es vorwegzusagen: „Der Schnitt ist sehr zu begrüßen.“ Nun aber der Reihe nach.

Ende der 1980er Jahre haben die Grünsfelder Naturschützer den Niedergang der Kopfweiden erkannt und als Gegenmaßnahme einige etwa 15 bis 20 Zentimeter starke und rund zwei Meter lange Baumabschnitte von durchgewachsenen Kopfweiden etwa knietief am Rande von Tümpeln in den Boden gesetzt. Sehr schnell hat sich der Erfolg eingestellt.

Anfang der 1990er Jahre wurde von Wissenschaftlern ein Forschungsprojekt mit dem Aufruf gestartet, Kopfweiden zu erfassen. Naturschutzvereine und zahlreiche Einzelpersonen hatten sich beteiligt.

Alois Reinhart hat damals auf der Gesamtgemeinde Grünsfeld über 300 Exemplare gezählt, die meisten im Unterstand von Bachgehölzen und aufgrund des Lichtmangels in schlechtem Zustand. Aus dem Forschungsprojekt ist ein 240 Seiten starkes Buch entstanden mit dem Titel „Kopfweiden – Kulturgeschichte und Bedeutung der Kopfweiden in Südwestdeutschland“. Allerdings ist das Buch, in dem auch einige Bilder aus dem Main-Tauber-Kreis enthalten sind, vergriffen.

Bei den Kopfweiden handelt es sich meist um Silberweiden (Salix alba). Die frühere Verwendung für Körbe, als Faschinen zur Ufersicherung, für die Gefache zusammen mit Lehm im Fachwerkbau oder die Nutzung des Laubs als Viehfutter hat heute keine Bedeutung mehr. Heute sind sie vielmehr Zeugen alter Wirtschaftsformen und markante, das Landschaftsbild prägende Elemente. Für die Herstellung von Körben gibt es besser geeignete Arten.

Lebensraum für Insekten

Biologisch interessant werden Kopfweiden, wenn sich Hohlräume bilden, die Holzzersetzung beginnt und sich Mulm bildet. Dann werden sie zum Lebensraum für Dutzende Käferarten und weitere Insekten, die nur hier Lebensraum finden und von denen wieder andere Arten profitieren. Kopfweiden tragen somit wesentlich zur biologischen Vielfalt bei. Meist werden Kopfweiden viel zu spät geschnitten, also geköpft und so steigt die Gefahr des Auseinanderbrechens. Dies gilt auch für noch nie geköpfte Silberweiden und Bruchweiden, die ebenfalls verjüngt werden sollten. Weiden sind enorm regenerationsfähig und vertragen auch sehr starke, oft brutal aussehende Rückschnitte.

Die durchgewachsenen Kopfweiden und mächtigen Baumweiden wurden von Landwirt Alexander Heer aus Grünsfeld-Hausen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zurückgeschnitten. Wegen der Höhe und Mächtigkeit der Bäume war dies eine gefährliche Arbeit, die sehr viel Können erforderte.

Zu begrüßen ist auch die Verwertung des in großer Menge anfallenden Holzes in der Hackschnitzelanlage des Landwirts. So kommt den Weiden doch noch eine wirtschaftliche Bedeutung zu.

Auch der Naturschutzverein Grünsfeld hat Kopfweiden in seinem jährlichen Pflegeprogramm und bekommt eine Vergütung nach der Landschaftspflegerichtlinie. Landwirt Christoph Hehn aus Grünsfeld häckselt das Holz und verwertet es ebenfalls in seiner Hackschnitzelanlage. Die Stadt Grünsfeld hat die drei markanten Kopfweiden am Ortsausgang in Richtung Grünsfeld-Hausen geköpft.

Im „Vogelschutzgebiet Tauber“ des Nabu Lauda wurden diese Arbeiten von der Forstausbildungsstelle Buch vorgenommen. Mitglieder des Nabu und des Bauhofs der Stadt Lauda-Königshofen arbeiteten die großen Holzmengen auf.

„Es ist zu begrüßen, dass Kopfweiden wieder mehr ins Bewusstsein von Naturschützern und der Bevölkerung rücken und Maßnahmen zu deren Erhalt durchgeführt werden“, freuens ich Härtig und Reinhart.