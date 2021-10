Stadt bemüht sich um Förderung

Grünsfeld. Einen Zwischenbericht über den Haushaltsplan erhielten die Mitglieder des Grünsfelder Gemeinderats von Kämmerer Christoph Kraft. Bürgermeister Joachim Markert sprach von einer guten Entwicklung der Zahlen. Vom Land habe man einen ordentlichen Betrag an Zuschüssen erhalten, wofür er seinen Dank aussprach. Laut Kraft werden die Ansätze erreicht und haben sich teilweise sogar verbessert.

Vor allem die Gewerbesteuerumlage hat sich erhöht. Ins Gewicht fällt auch der nicht getätigte Verkauf des Seubert-Areals. Zudem stehen noch die Schlussabrechnungen für den Kinder-Campus aus.

Seine Zustimmung erteilte das Gremium zur Ergänzung des bestehenden Sirenennetzes. Da es einen Fördertopf des Bundes zur Anschaffung von Sirenen gibt, will man die Gelder abschöpfen und die Förderung beantragen.

Bisher hat die Stadt Grünsfeld sieben Sirenenstandorte mit Anlagen, die teilweise aus den 1950er Jahren stammen. Die sollen durch moderne Sirenen ersetzt werden, die eine Anbindung an das Digitalfunknetz sowie Sprachdurchsagen ermöglichen. „Wir erhöhen damit die Sicherheit und verbessern die Warnung für die Bürger und die Alarmierung für die Feuerwehren“, so Gabriel Weber von der Verwaltung.

Zusätzlich zu den bisherigen Standorten will man am Waltersberg noch eine Sirene installieren. Verbessert werden soll auch die Situation in Zimmern, wo sich die Anlage derzeit an einem sehr ungünstigen Standort befindet.

Die Kosten für den Austausch belaufen sich auf rund 120 000 Euro, von denen bei der Stadt nur rund 20 000 Euro hängen bleiben. „Da heißt es zugreifen“, meinten deshalb Weber und Markert unisono zu dieser Möglichkeit. dib