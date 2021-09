Sportlich soll’s in die Vollen gehen

Grünsfeld. Die Main-Neckar-Turnerjugend holte nun ihre Vollversammlung nach und rief die Vereine nach Grünsfeld in die Stadthalle auf. 17 Mitglieder des Main-Neckar-Turngaus und das siebenköpfige Team der Main-Neckarturnerjugend (MNTJ) wurden von der Vorsitzenden Christine Söhner begrüßt.

Die Bürgermeister-Stellvertreterin Viola von Brunn und FC-Vorsitzender Lothar Derr sprachen sich für das ehrenamtliche Engagement der MNTJ aus, das für sie nicht selbstverständlich sei. Auch Werner Wießmann, Vorsitzender des Turngaus, freute sich, dass durch die durchgeführte Vollversammlung ein Schritt in die Normalität gegangen werde.

Nach den Grußworten gab Christine Söhner einen Gesamtüberblick über die Veranstaltungen der MNTJ 2019 und 2020. Dabei erwähnte sie die Bestenkämpfe weiblich und männlich, bei denen insgesamt über 350 Kinder und Jugendliche teilnahmen, sowie das Kinderturnfest 2019 in Osterburken, bei dem sogar über 500 Kinder mitmachten.

Auch das Abenteuer Turnhalle, das von Julia Watzal eine neue Struktur erhielt, fand 2019 erfolgreich in Hardheim statt. Für 2020, so Christine Söhner, wurden die Veranstaltungen ebenfalls für die MNTJ, im Glauben einer Durchführung, geplant.

Die Bestenkämpfe weiblich wurden tatsächlich auch im März noch durchgeführt, jedoch mussten die restlichen Veranstaltungen anschließend alle abgesagt werden. Besonders schade war die Absage für das Turncamp, das nach sechs Jahren Pause wieder organisiert wurde und für das bereits 40 Mädchen und Jungen angemeldet waren.

Für zwei Jahre gewählt

Im Anschluss fanden die Neuwahlen des Vorstandes der Main-Neckar-Turnerjugend statt. Hiermit wurde ein Team für die nächsten zwei Jahre vorgestellt und gewählt. Christine Söhner und Kristina Greco wurden erneut für das Amt der Jugendvorsitzenden einstimmig gewählt. Theresa Landwehr war bereits Beisitzerin in der MNTJ und wurde nun zur Ressortleitung Verwaltung gewählt.

Clara Zwerger übernahm bis zur Wahl dieses Amt und bleibt als Stellvertreterin in diesem Bereich erhalten. Dirk Michel wurde erneut für das Ressort Wettkämpfe gewählt und ist damit für die männlichen Wettkämpfe zuständig. Vivien Briem ließ sich ebenfalls für das Ressort Wettkämpfe aufstellen, wodurch die MNTJ ein neues Mitglied gewann. Sie ist ab sofort für die weiblichen Wettkämpfe zuständig.

Ressortleiterin im Bereich Lehrgänge war in der vergangen Zeit Julia Watzal. Auch sie wurde einstimmig für dieses Amt wiedergewählt und erhielt in diesem Bereich eine Stellvertreterin, Valentina Derr. Sie war bereits Beisitzerin in der MNTJ. Das Ressort Freizeiten, worunter auch das Turncamp fällt, wird seit der Neuwahl nun von Clara Zwerger und Julia Watzal übernommen. Auch sie wurden einstimmig gewählt.

Ehrungen gab es keine. Christine Söhner gratulierte in diesem Zuge jedoch dem Verein Schwabhausen für 20 Jahre Mitgliedschaft im Kinderturnclub.

Bei der Vollversammlung wurde eine freiwillige Delegierte, Barbara Ludwig vom ETSV Lauda, gewählt. Sie nimmt, repräsentierend für die MNTJ bei der Vollversammlung des Main-Neckar-Turngaus teil.

Am Schluss der Vollversammlung gab Kristina Greco kurzen Überblick über die Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch stattfinden werden, sofern die Corona-Pandemie es zulässt. Die Gaueinzelmeisterschaften weiblich werden am Samstag, 27. November, stattfinden und die Gaueinzelmeisterschaften männlich am Samstag, 30. Oktober.

Auch die Gauliga männlich, die bei den Mädchen abgesagt wurde, wird voraussichtlich wie geplant stattfinden können.