Sport und Spaß begeisterten Jugendliche

Grünsfeld. Nach sieben Jahren Pause fand nun endlich mal wieder ein Turncamp der Main-Neckar-Turnerjugend in Grünsfeld statt. Schon nach wenigen Tagen war das Turncamp ausgebucht. Von 30 möglichen Plätzen, wurde die Anzahl daraufhin auf 45 Teilnehmer aufgestockt.

Mit dabei waren Kinder aus den Vereinen aus Tauberbischofsheim, Assamstadt, Wertheim, Neckarelz, Mosbach, Grünsfeld, Königshofen, Walldürn, Lauda, Obrigheim und Hettingen. Das schon für 2020 geplante Camp konnte aufgrund der Coronapandemie nun zwei Jahre später endlich stattfinden und ein dreitägiges Programm wurde von Clara Zwerger und Julia Watzal auf die Beine gestellt. Nach der Anreise der Kinder am Donnerstagmorgen und den Kennenlernspielen stand am Nachmittag der TurncampSchein an. Hierbei gab es verschiedene Stationen zu den Grundlagen des Turnens mit Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, und vieles mehr.

Alle Kinder wurden am Schluss mit dem Turncamp-T-Shirt belohnt und waren stolz auf ihre Leistungen. Nach dem Abendprogramm fielen die Mädchen und Jungs müde in ihr zuvor aufgebautes Nachtlager mit Luftmatratzen und Schlafsäcken.

Am zweiten Tag stand ein großes Programm mit vielen Workshops wie zum Beispiel backen, basteln, Parcours, Reck und Stufenbarren, Boden und Balken oder Akrobatik an. Nach dem Grillabend fing die Talentshow an, für welche die Turnkinder schon den ganzen Tag eigene Choreographien zusammenstellten.

Die Jury, bestehend aus den vielen Betreuern, prämierte die beiden überzeugendsten Gruppen mit goldenen Pokalen, welche die Kinder strahlend entgegennahmen.

Große Show zum Abschluss

Am Samstag stand alles unter dem Motto der offiziellen Turncampshow 2022. Direkt nach dem Frühstück durften die Neun- bis 13-Jährigen je zwei von vier Workshops wählen, in denen sie etwas für ihre Eltern einstudierten. Nach der Generalprobe reisten nachmittags die gespannten Geschwister und Eltern an. Nach der Drumfit- und Poi-Nummer zeigten einige Kinder Turnelemente auf der schwebenden Bank und anschließend bei der Bodenakrobatik.

Zuletzt führten alle Teilnehmenden gemeinsam mit den Betreuern den Turncamp-Flashmob vor und wurden von den angereisten Familienmitgliedern mit reichlich Applaus belohnt.

Ein wunderschönes, erfolgreiches Turncamp mit vielen begeisterten Turnerinnen und Turnern ging zu Ende. Die Verantwortlichen hoffen auch in den nächsten Jahren solch ein tolles Camp auf die Beine stellen zu können und wieder so viele motivierte junge Turnkinder begrüßen zu dürfen.