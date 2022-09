Spiel der Könige gelernt

Paimar. Nach längerer Pause infolge der Corona-Pandemie beteiligte sich der Schachclub Paimar wieder am Ferienprogramm der Stadt Grünsfeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

16 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren aus den verschiedenen Ortsteilen trafen sich im Vereinsheim in der Alten Schule in Paimar, um das „königliche“ Spiel zu lernen oder ihr Können unter Beweis zu stellen. Bei den Fortgeschrittenen durfte nach insgesamt zwei Stunden Patrick Zipf die Siegermedaille entgegennehmen.

Jahreshauptversammlung

Ab 16. September findet das Jugendtraining jeden Freitag von 19 bis 20.15 Uhr statt. Auch Erwachsene, die am am Schachspiel interessiert sind oder ihre Kinder oder Enkel begleiten möchten, sind willkommen. Nach fünf Jahren Bereichsliga hat Paimars Erste als ungeschlagener Meister in der Bereichsliga mit 16:2 Mannschafts- und 47:23-Brettpunkten die Rückkehr in die Landesliga geschafft.

Mehr zum Thema Übersicht Unterrichtsbeginn an den Wertheimer Schulen Mehr erfahren

Um dies und einiges mehr zu feiern, lädt der Verein seine Mitglieder am Freitag, 9. September, um 18 Uhr in den Ratskeller in Lauda ein. Anschließend wird im Vereinsheim die jährliche Hauptversammlung abgehalten.