Skulpturenpfad für Grünsfeld

Grünsfeld. Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art ist die Stadtsanierung in Grünsfeld. Nun will die Verwaltung noch ein „Sahnehäubchen draufsetzen“, wie Bürgermeister Joachim Markert zufrieden anmerkte. „Wir schaffen einen schönen Grüngürtel, um die Innenstadt begehbarer zu machen.“

Die Stadtsanierung geht also in die nächste Runde: Das Areal „Stadtkern III“ soll um den Bereich zwischen Schloss, Friedhof und Schule abgerundet werden. Ziel ist es, dort Grünflächen mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Dazu wurden einige kleine Bereiche in die Sanierungsfläche miteinbezogen. Das Neunutzungskonzept wurde von der Kommunalentwicklung des Landes (KE) ausgearbeitet. Bereits die fünfte Änderung hatte der Gemeinderat damit am Dienstag in der Grünsfelder Stadthalle zu beschließen.

Seit 2008 läuft das Programm, das wohl 2024 zu Ende sein wird. Neben zahlreichen privaten Maßnahmen hat auch die Kommune einiges an Geldern für Projekte erhalten. „Wir sind in der glücklichen Situation, schon über zehn Jahre im Programm zu sein“, so Hauptamtsleiter Jürgen Umminger. Da noch nicht klar ist, welche Privatprojekte für die Restlaufzeit noch anstehen, solle geschaut werden, was finanziell möglich sei. „Eventuell muss ein Aufstockungsantrag gestellt werden.

Für das nächste Jahr plant man die Realisierung einer Begegnungszone zwischen Schloss und Schule. Nach Gesprächen mit dem Kulturverein und dem Naturschutzverein sollen Grünflächen geschaffen werden. Die Fläche vor der Steinmetzwerkstatt könnte zum Skulpturenpark mit Informationen über die Arbeit der Steinmetze umgestaltet werden. Sitzgelegenheiten, Infos über Obstgehölze, eine Amphibienmauer oder auch ein Bienenhotel kann sich Markert rund um Schloss und Zentscheune ebenfalls vorstellen. Saniert werden soll in dem Zug auch das Amphitheater. Ebenso wird eine Fläche am Friedhof einbezogen, die einen direkten Zugang zur Stadtmauer ermöglicht. Begleitet werden soll das Projekt von der Versuchsanstalt in Veitshöchheim.

Vorberaten wurde vom Gremium anschließend die Sitzung des Zweckverbands „Industriepark ob der Tauber“, die am Mittwoch, 25. Mai, um 17.30 Uhr im Rathaus in Lauda stattfindet. Sowohl Lauda-Königshofen als auch Grünsfeld sind am Zweckverband beteiligt.

Nach der Vorstellung des Beteiligungsberichts erfolgte die Vorlage der Jahresrechnung für 2021. Nachdem 210 000 Euro an Krediten getilgt wurden und die gleiche Summe für 2022 vorgesehen ist, sei der Zweckverband in Kürze schuldenfrei, machte Kämmerer Christoph Kraft deutlich. Mit wenigen Sätzen ging er auf den Haushaltsplan für 2022 ein. Dort ist bereits der Erwerb von Grundstücken für die geplante Erweiterung vorgesehen. Den Vertretern der Kommune in der Verbandsversammlung wurden einmütig das Mandat zur Zustimmung erteilt.

Dieses Votum gab es auch für die Beteiligung des Zweckverbands an der i_Park Tauberfranken GmbH. Die Eckdaten stellte Geschäftsführer Armin Kordmann seinen Gemeinderatskollegen vor. Durch die Vielfalt der Unternehmen sei man gut durch die Corona-Krise gekommen. Aktuell führe man Gespräche mit einer örtlichen Firma, die in einem Gebäude eine Laborwerkstatt betreiben will. Dafür seien einige Umbauten nötig. Kordmanns Fazit: „Trotz Baukrise haben wir derzeit viele Nachfragen der Firmen für Erweiterungen.“ Großes Lob für diese „Erfolgsgeschichte“ gab es auch von Bürgermeister Markert. „Das ist so nur möglich, weil für jeden Betrieb eine entsprechende Fläche angeboten werden kann und auf die Bedürfnisse der Firmen eingegangen wird.“

Den Beteiligungsbericht der Stadt nahm der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis.

Zuversicht herrschte bei der Zustimmung zur Satzung über die verkaufsoffenen Sonntage. Am 26. Mai zum Stadtbrunnenfest und am 4. September zum Schleppertreffen mit Bauernmarkt können die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.